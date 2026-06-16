快訊／台股6檔「抓去關」新名單　飆股萬潤90天漲逾203%入列

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（16）日公告新增6檔處置股，自明（17）日起關到7月1日止。其中，車身模具大廠宏旭-KY（2243）、半導體自動化設備製造商萬潤（6187）、網通廠鑫永洋（6241）等3檔5分鐘撮合；印刷電路板（PCB）檢測及加工設備研製業大量（3167）、被動元件股信昌電（6173）皆為20分鐘撮合；印刷電路板（PCB）上游銅箔基板（CCL）業者尚茂（8291）維持25分鐘撮合，但延長處置期至7月1日。

以下是處置股名單

[廣告]請繼續往下閱讀...

宏旭-KY（2243）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達50.40%，最近60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅各達130.51%與284.18%

大量（3167）：20分鐘撮合

原因：今日本益比為77.97，且股價淨值比為19.78 ；今日週轉率為 6.48%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上；近6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達151元，且今日收盤價為最近6個營業日收盤價最低

信昌電（6173）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.46%；當日週轉率達19.34%

萬潤（6187）：5分鐘撮合

原因：最近90個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達203.59%

鑫永洋（6241）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達33.84%

尚茂（8291）：25分鐘撮合

原因：原處置到6月23日，後公告延長至6月26日，今日第3度延長處置到7月1日，最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達46.51%