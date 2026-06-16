首例！校園徵才意外洩個資　安永聯合會計師事務所挨罰5萬





▲金管會。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會今（16）日公告對安永聯合會計師事務所開罰5萬元，主因是安永事務所在寄發校園招募活動電子郵件時，因人為疏失，誤將含有個人資料的檔案寄送給外部收件者，造成個資外洩。這也是會計師事務所因徵才招募作業涉及個資保護疏失而遭裁罰的案例。安永聯合會計師事務所晚間亦就此事回應為「人為非故意不慎行為」，並非個資保護系統失誤，內部已啟動檢討、彌補程序，確保不再發生此事。

金管會指出，安永事務所寄發校園招募活動電子郵件時，誤將含有個人資料的檔案寄送予外部收件者，該行為與蒐集個人資料的特定目的，並無正當合理關聯，也不屬於必要範圍，且未取得當事人同意，已違反行為時個人資料保護法第20條第1項規定。

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此外，金管會也認定，安永事務所對於寄送含有個人資料檔案的電子郵件，未採行適當安全措施，導致個人資料遭洩漏，違反行為時個人資料保護法第27條第1項規定。

金管會表示，依行為時個人資料保護法第47條及第48條第2項規定，裁處安永聯合會計師事務所罰鍰新台幣5萬元。

安永聯合會計師事務所說明如下：

本次事件是因人為非故意不慎之行為所致，並非資安保護制度、或者設備及設計上有所缺失而洩露。



在覺察的第一時間我們便主動通報主管機關、並積極聯繫99%的該信件的收件人刪除含有個資的檔案，並仍持續追蹤兩名失聯者。



為了杜絕類似情事再次發生，我們將強化作業流程控管、監控及應變機制，並提升人員教育訓練。