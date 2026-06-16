我大型遊艇製造穩居亞洲第一　「台灣國際遊艇展」11月高雄登場

▲2026年「台灣國際遊艇展」將於高雄亞灣、嘉信22號、愛河灣亞果及第三船渠遊艇碼頭舉行，運用碼頭水域及陸域展示空間，完整呈現遊艇產業鏈的多元面貌。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球遊艇產業持續成長，根據國際市場研究機構分析，在高資產族群擴大、海洋休閒活動普及，以及亞太地區市場需求快速增長帶動下，全球遊艇產業正迎來新一波發展契機。台灣憑藉完整供應鏈體系、卓越客製化設計與製造實力，在80呎以上大型豪華遊艇市場穩居亞洲第一、全球第四的地位，並以高雄為核心生產聚落，成為全球高階遊艇供應鏈的重要基地。

為協助產業掌握國際商機，並展現臺灣遊艇產業創新能量，由經濟部國際貿易署及高雄市政府共同主辦的「2026 台灣國際遊艇展（Taiwan International Boat Show, TIBS）」將於今年11月13日至15日在高雄盛大舉行，現已開放參展報名。



本屆展覽將以高雄亞洲新灣區為核心展區，串聯嘉信22號碼頭、第三船渠、亞果及亞灣碼頭等水域及周邊展區，打造亞洲少數兼具海上與陸上展示特色的國際專業展會。現場將展示豪華遊艇、休閒遊艇、帆船及各式船艇，並同步規劃遊艇設備、零組件、航海電子系統、智慧船舶技術、綠色推進系統及海洋休閒服務等專區，完整呈現遊艇產業鏈創新成果與市場趨勢。

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▲兩年一度的「台灣國際遊艇展」，將匯聚國內外整船製造商、零組件供應商、遊艇相關服務、水上及水下無人載具等業者，透過訪廠行程及遊艇試乘等活動，促進產業交流與商機媒合。（圖／貿協提供）

隨著智慧科技與永續發展成為全球產業重要方向，本屆展覽亦將聚焦智慧航行、數位船舶管理、低碳及新能源推進技術、水上及水下無人載具應用等新興領域，展現台灣產業在智慧製造與海洋科技整合上的競爭優勢，打造鏈結未來海洋經濟的重要平台。

展覽期間除整船展示外，亦將辦理國際買主洽談會、媒體交流活動、遊艇登船體驗及企業參訪等系列活動，邀請全球買主、船東、代理商及專業媒體來台參與。透過面對面商務媒合及實地體驗，協助業者拓展海外通路、深化國際合作關係，進一步提升台灣遊艇產業的國際能見度與競爭力。

回顧2024台灣國際遊艇展，共吸引56家企業展出77艘遊艇，來自42個國家超過14,000名國內外參觀者到場參觀，其中包括518位國際買主，展現台灣遊艇產業深厚實力及展覽平台的國際影響力。

2026台灣國際遊艇展將再度匯聚全球產業鏈關鍵業者與專業買主，除持續重視歐美遊艇市場買主洽邀之外，觀察到東南亞海洋休閒產業及高端遊艇市場目前展現的快速成長趨勢，主辦單位也將透過海外推廣及買主洽邀計畫，積極邀請東南亞市場買主來臺觀展，協助參展業者拓展新興區域商機，打造台灣成為國際遊艇產業交流與商務合作的目的地。

2026台灣國際遊艇展現已開放報名參展，相關資訊可參閱展覽官網。