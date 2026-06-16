金融股漲高、殖利率變低別急著跑　專家曝存股賺錢關鍵

圖文／鏡週刊

台股強勢叩關45,000點，高檔震盪讓不少存股族陷入兩難：擔心錯過行情，又害怕追高套牢。尤其金融股向來是退休族與保守型投資人的最愛，今年最新配息成績單出爐，但在高檔行情中，真正值得關注的已不是殖利率數字高低，而是企業獲利結構、填息能力與長期經營體質。

台股創高，對長期習慣買進金融股、領取股息的存股族而言，最常出現的問題莫過於：現在還能買嗎？該選殖利率最高的，還是抱緊大型金控？

從今年金融股的配息狀況來看，過去被視為存股「模範生」的大型金控，配息依舊穩健，但因為近期股價上漲，殖利率下降。以富邦金、國泰金與中信金為例，雖然股價處於相對高檔，使殖利率數字看來不若以往亮眼，但這些龍頭金控歷經防疫保單風暴、債券評價損失及全球市場波動洗禮後，已逐漸調整經營模式，將重心轉向經常性收益與穩定獲利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

換句話說，過去金融股獲利容易隨市場起伏而劇烈波動，如今在IFRS 17新制接軌後，財務結構透明度提高，也讓大型金控的現金流與獲利可預測性明顯提升。這種穩定配息的模式，或許少了驚喜，卻更符合存股族追求長期穩定收入的核心需求。

若追求穩定配息、高殖利率，中小型銀行與證券股今年則有亮眼表現，例如王道銀的殖利率接近5%，上海銀、統一證等殖利率都在4%以上。

在高檔行情下，存股族更應回歸資產配置思維，以定期定額、分批布局的方式降低進場風險，優先鎖定資本適足率穩健、具備長年填息紀錄與穩定獲利能力的龍頭金控。畢竟，真正成功的存股，不是追逐一時最耀眼的殖利率，而是在市場熱潮與修正交替之際，依舊能穩穩領息、安心抱股，讓時間成為資產增值最可靠的盟友。



更多鏡週刊報導

金控賺翻天／公布財報兩面刃 壽險金控又愛又恨

震盪下更要擁抱高息？千億級高股息大比拼 艾蜜莉一張表格揭密

存股就是長抱不賣？小白苦惱「獲利何時下車」 波段派老手揭心法：永遠只吃中後段