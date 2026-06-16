被動元件飆股賺爛！日電貿5月暴賺1.41億元　年增7150%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

被動元件飆股日電貿（3090）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，晚間提前公告5月自結獲利情形，單月稅後純益1.41億元，年增率7150%，每股稅後純益（EPS）達0.49元，年增率5000%。

日電貿今日盤中股價一度衝上309元掛牌以來新高，不過隨即引發獲利了結賣壓出籠，終場以下跌6.5元或2.31%、每股275元作收。

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盤後日電貿公告自結5月營收16.29億元，年增率19.96%；稅前盈餘1.79億元，年增17800%；稅後純益1.41億元，年增率7150%；EPS為0.49元，年增率5000%。

除了日電貿以外，MLCC（多層陶瓷電容器）大廠禾伸堂今日股價最高飆915元為26年新高，盤中亦迎來獲利了結賣壓以下跌25元或2.98%、每股815元作收，禾伸堂盤後公告自結5月營收12.91億元，年增21.34%，稅後純益1.68億元，年增207.44%，單月每股賺1.02元，年增207.44%。

晶片電阻大廠天二科技（6834）今日盤中也一度追平天價92.5元，惟追高後繼無力，終場也以下跌6.9元或7.59%、84元作收，盤後天二科技公告自結5月營收1.9億元，年增58.67%，稅後淨利4500萬元，年增269.90%，單月每股賺0.51元，年增270%。