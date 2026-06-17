前台積電「大掌櫃」震撼宣布　捐100張股票回政大價值2.4億

▲前台積電「大掌櫃」何麗梅捐100張股票回政大。（圖／取自政大，下同）



記者許力方／綜合報導

台積電前資深主管何麗梅4月退休後，難得公開現身，16日回到母校政治大學，震撼宣布，她與前台積電人資李瑞華，分別捐贈100張台積電股票給政大仲尼基金，依當日股價估算，100張市值約2.4億元，她說，以股票回饋母校，是希望透過長期增值與股利收入；未來政大將利用股息投入教育。

從政大到台積電 非工程背景走出傳奇職涯

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1956年出生的何麗梅畢業於政治大學會計系，早年曾任職德碁，之後因企業整併進入台積電，成為首位女性高階主管，2003年接任財務長，長年掌管公司財務，被外界稱為台積電「大掌櫃」。

此次返校捐贈儀式上，何麗梅與前台積電人資長、現任政大教授李瑞華分別捐出100張台積電股票，另有勤誠董事長陳美琪捐出100張勤誠持股，三人捐贈總價值超過6億元。政大校長李蔡彥說，這些股票每年的股息將投入政大的教學創新，並用經費選出每年的仲尼傑出獎，提升學校的全人教育。

不捐現金改送股票 看好台積電長期增值



談到選擇股票形式捐助，何麗梅認為，優質企業股票除了具備成長空間「它是一個永續的」，而且股票是會增值的，能持續產生現金股利，形成「源源不絕的活水泉源」，作為教育長期財源，很早以前自己就有這種想法；若先轉為現金再由學校配置投資，未必更有效率，而且她對台積電未來發展與股利表現仍抱持高度信心。

從清寒獎學金到回饋教育 盼托起下一代

回顧求學歲月，何麗梅透露自己成長於新竹眷村，高中畢業時家中經濟有限，父親曾告訴她供不起私立大學學費。她考進了政大後，曾靠每月200元清寒獎學金完成學業，每個月200元，那時她就想有一天有能力時也要回饋社會。