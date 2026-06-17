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NRF拉高美國Q3進口櫃量年減幅預估數字　估10月年增0.1%

▲貨櫃船公司六月中美線西線每大箱運價想漲到8千美元，多數攬貨公司認為很難。（圖／取自洛杉磯港務局官網）

▲NRF拉高美國Q3進口櫃量年減幅預估數字。（圖／取自洛杉磯港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運美國線旺季估計提早到也將提早結束，美國零售聯合會(NRF)預計本月美國主要貨櫃港的進口量年增率高達14.3%，高於5月預估的8.2%，但是5月時原估7月貨櫃進口量為220萬箱(20呎櫃)，年減7.8%，8月219萬箱，年減5.5%，9月為208萬箱，年減1.3%，現在最新預估數字是7月219萬箱，年減8.4%；8月份212萬箱，年減8.6%；9月206萬箱，年減2.2%，減幅都有較大幅拉高。

NRF和哈克特顧問公司(Hackett Associates)本月發布的《全球港口追蹤報告》顯示，受關稅上漲和燃油價格走高的影響，本月美國貨櫃進口量出現高年增幅。NRF供應鏈和海關政策副總裁喬納森·戈爾德表示：「我們預計本月進口量將出現年增幅，部分原因是零售商因關稅或燃油價格上漲(可能從8月開始)而提前進貨。然而，由於伊朗衝突持續導致通膨加劇和經濟不確定性，進口量總體呈下降趨勢。」

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Hackett Associates創始人Ben Hackett表示，預計6月進口量將年增，部分原因是與川普總統去年4月宣布「解放日」關稅後，進口量大幅下降的情況相比所致。但更高的運輸成本以及最高法院裁定這些關稅非法後可能徵收的額外關稅也是令人擔憂的問題。

Hackett表示，由於零售商將旺季貨物提前交付以緩解不斷上漲的運輸成本(運送人將燃油成本的飆升轉嫁給消費者)，以及對懲罰性替代關稅的擔憂，因此提高了對6月份貨運量的預期。目前的進口激增可能會持續到7月份，旺季提前到來，類似於進口量持續增長的模式，而不是長期上漲。

根據全球港口追蹤器統計，4月美國各港口的貨櫃吞吐量為205萬箱，4月份的吞吐量月減5.1%，年減7.3%。5月的吞吐量數據尚未公佈，但全球港口追蹤器預測該月吞吐量為214萬個標準箱，較去年同期成長9.7%。去年同期進口量大幅下降，主要原因是受「解放日」關稅的影響。6月預計吞吐量為225萬標準箱，成長同樣得益於去年同期進口量較低。

這次預計10月的進口量為208萬個箱，年增0.1%。預估數字將使2026年上半年的進口量達到1260萬箱，較2025年同期成長0.6%，部分原因是5月至6月的進口量成長。2025年進口總量為2540萬箱，較2024年的2550萬箱下降0.3%。

由Hackett Associates為NRF製作的《全球港口追蹤報告》提供美國西海岸洛杉磯/長灘、奧克蘭、西雅圖和塔科馬港口；東海岸紐約/新澤西、維吉尼亞港、查爾斯頓、薩凡納、埃弗格雷斯港、邁阿密和傑克遜維爾港口；以及墨西哥灣沿岸休士頓港口的歷史數據和預測。

關鍵字： NRF拉高美國Q3進口櫃量年減幅

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