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SpaceX引爆熱潮！　科技七巨頭變「FAB 10」擠殺晶片股

▲SpaceX股價飆。（圖／路透）

▲SpaceX股價飆。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

SpaceX掛牌後引爆市場追捧，不僅成為近年最受矚目的IPO案件之一，也讓華爾街開始重新檢視科技股投資版圖。隨著SpaceX正式進入資本市場，加上OpenAI與Anthropic預計未來陸續上市，部分機構認為，過去由科技七巨頭主導市場的時代，正逐漸轉向所謂的「FAB 10」。

SpaceX散戶買氣熱

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分析機構Vanda Research指出，SpaceX上市首日吸引散戶淨買入1.17億美元，占當天美股所有散戶個股買盤的56％。這項數據僅計算二級市場交易，不包含IPO配售階段的散戶認購資金。

除了市場買盤熱絡外，SpaceX此次規模達750億美元（約新台幣2.36兆元）的IPO同樣受到各類投資人追捧。市場資料顯示，長期持有型機構投資人取得約70％配售額度，散戶約20％，避險基金則約10％。

「傳統」七巨頭開始過渡到「FAB 10」

Vanda指出，過去數年市場主要由蘋果（Apple）、Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、Meta與特斯拉（Tesla）等科技七巨頭帶動。不過隨著SpaceX上市，以及OpenAI與Anthropic預計未來數月陸續進入資本市場，原有的「七巨頭」概念已逐漸無法完整反映市場焦點。

因此，Vanda提出「FAB 10」（Frontier AI & Big Tech 10）概念，將SpaceX、OpenAI與Anthropic納入原有科技巨頭陣營，視為未來人工智慧與科技產業的重要代表。該機構認為，SpaceX上市首日的市場表現，可能是資金開始轉向FAB 10最明顯的訊號。

SpaceX上市首日超過科技巨頭交易量總和

交易數據也反映市場熱度。金融投資平台Public共同執行長Abraham（Leif Abraham）表示，SpaceX上市首日交易量比平台上第二熱門的輝達高出533％。即使將輝達、蘋果、微軟、特斯拉、Meta及Google等大型科技股交易量加總，仍不及SpaceX單日成交量。

不過，Vanda也發現，這波熱潮並未帶動整體散戶交易活動。上周散戶淨買入個股總金額僅2.093億美元（約新台幣66億元），創下2020年3月以來最低單周水準，顯示資金並非全面回流股市，而是高度集中於少數熱門標的。

晶片類股恐成提款機　科技估值恐重新洗牌

Vanda研究團隊指出，部分長期受到散戶青睞的晶片類股，正逐漸成為投資人調整資金配置的來源，相關個股對散戶的吸引力可能正在下降。

另一方面，雖然市場對SpaceX、OpenAI與Anthropic等新世代科技企業抱持高度期待，但也有華爾街人士提醒，目前科技產業估值已反映大量樂觀預期。Westwood Capital創辦合夥人艾爾珀特（Dan Alpert）表示，若這波受到高度追捧的IPO後續表現不如預期，投資人可能重新檢視整體科技產業的估值水準。

從散戶買盤占比、交易量表現，到華爾街提出FAB 10概念，SpaceX上市已不只是單一IPO事件，更被視為觀察下一波AI與科技資金流向的重要風向球。

關鍵字： SpaceXFAB 10科技巨頭美股IPO晶片股

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