台積電跌跌50元至2350　台股跌近650點險守45K

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以45685.27點開出，指數大跌123.92點，跌幅0.27％。指數進一步擴大下跌649.68點45159.51點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌45元來到2355元，跌幅1.88％，隨後跌勢進一步擴大至跌50元、暫報2350元；鴻海（2317）下跌3元至266元；聯發科（2454）下跌65元至4495元；廣達（2382）下跌1.5元來到361元；長榮（2603）下跌6.5元至198元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲328.64點或0.64％，收在51999.67點；標準普爾500指數下跌42.94點或0.57％，收7511.35點；那斯達克指數下跌307.6點或1.15％，收在26376.34點；費城半導體指數下跌805.39點或5.71％，收13294.23點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|51999.67
|▲328.64
|▲0.64%
|S&P500
|7511.35
|▼42.94
|▼0.57%
|NASDAQ
|26376.34
|▼307.6
|▼1.15%
|費城半導體指數
|13294.23
|▼805.39
|▼5.71%
資料來源：證交所
讀者迴響