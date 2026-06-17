台積電跌跌50元至2350　台股跌近650點險守45K

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以45685.27點開出，指數大跌123.92點，跌幅0.27％。指數進一步擴大下跌649.68點45159.51點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌45元來到2355元，跌幅1.88％，隨後跌勢進一步擴大至跌50元、暫報2350元；鴻海（2317）下跌3元至266元；聯發科（2454）下跌65元至4495元；廣達（2382）下跌1.5元來到361元；長榮（2603）下跌6.5元至198元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲328.64點或0.64％，收在51999.67點；標準普爾500指數下跌42.94點或0.57％，收7511.35點；那斯達克指數下跌307.6點或1.15％，收在26376.34點；費城半導體指數下跌805.39點或5.71％，收13294.23點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 51999.67 ▲328.64 ▲0.64% S&P500 7511.35 ▼42.94 ▼0.57% NASDAQ 26376.34 ▼307.6 ▼1.15% 費城半導體指數 13294.23 ▼805.39 ▼5.71%

資料來源：證交所