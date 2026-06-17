00929人氣回來了！受益人數明顯止跌回升　小資族最捧場

▲復華台灣科技優息（00929）今年表現轉強。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

AI熱潮延燒，台股科技族群強勢上攻，帶動復華台灣科技優息（00929）今年表現轉強，不僅位居高股息ETF績效王，配息更由每單位0.13元大幅調升至0.26元，創掛牌以來新高。隨著績效與配息同步走揚，00929投資人氣明顯回籠，上周受益人數增加逾4,700人，其中小資族最捧場，成為本波人數止跌回升的主要推手。

觀察00929近期受益人變化，上周（6/8～6/12）受益人數為409,737人，較前一周（6/1～6/5）的405,029人增加4,708人。進一步從持有張數來看，持有1至10張的投資人增加2,809人，顯示小資族買氣最為明顯；持有50至400張的中實戶也增加194人，反映不只小額投資人回流，部分較大部位投資人也同步加碼。

00929人氣回升，與今年績效表現亮眼密切相關。在AI應用需求擴大及科技股漲勢帶動下，00929主要持股表現強勁，包括聯發科今年以來大漲191.2%、聯電上漲153.8%，大立光與台積電也分別上漲70.6%及46%，推升00929績效持續走高。根據CMoney統計（截至6月12日），00929今年以來報酬率達67.8%，穩居高股息ETF第一名，不僅跑贏大盤，也勝過多檔主動式台股ETF。

除了績效亮眼，00929配息也成為吸引買氣的關鍵，00929今年以來已四度調高配息，從年初每單位0.09元一路提高至最新0.26元，不僅較前次0.13元翻倍，也創下掛牌以來新高。若以6月16日收盤價30.63元估算，本次單次配息率約0.85%，換算年化配息率約10.19%，重新站上雙位數水準，對偏好現金流的投資人具有吸引力。

此外，根據復華投信官網資料，截至6月15日，00929資本損益平準金為15.2元。若以目前每單位配息0.26元估算，理論上約可支應58個月配息，投資人也因此預期，00929後續配息仍有調升想像空間。

定期定額數據也同步成長，00929最新定期定額筆數達43,539筆，較上月同期增加2.3%；定期定額人數為25,353人，月增3.1%。值得注意的是，平均每人每月定期定額扣款金額由5,069元大幅提高至34,742元，顯示定期定額買盤升溫，投入金額也明顯放大。

