被動元件MLCC漲價！華強北現貨市場升溫　法人：7月掀3階段行情

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI供應鏈缺料議題持續延燒，市場關注焦點正從GPU、記憶體擴散至被動元件。鈞弘資本執行長沈萬鈞分析，近期華強北現貨市場已開始出現MLCC漲價訊號，情況與先前記憶體行情啟動初期相似，後續不排除出現供給重新配置與中低階產品追價效應。

沈萬鈞在臉書「萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective」中指出，若市場還記得2025年下半年至2026年的記憶體行情，當時一開始僅認為HBM會缺貨，但後來缺貨逐步擴散至DDR5、DDR4、LPDDR甚至模組市場，最後演變成全面性的供給緊張與價格上漲。華強北作為全球電子零組件最敏感的現貨市場之一，往往比法人報告更早反映真實供需變化。

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他認為，這次MLCC的供需邏輯更加直接。隨著AI伺服器每一代平台升級，對高容值、高耐壓、高可靠度MLCC的需求呈倍數成長，從GB200到Rubin，再到未來800V HVDC架構，高階被動元件使用量持續上升。近期產業鏈已陸續傳出調價訊號，而AI相關MLCC需求未來幾年仍有相當大的成長空間。

沈萬鈞進一步表示，市場若只認為AI伺服器使用的高階MLCC會缺貨，可能低估了後續影響。由於龍頭廠商會將有限產能與資本支出優先配置到高毛利、高規格產品，真正產生缺口的反而可能是原本供應消費電子、工業、車用與通訊市場的中低階產品。這並非需求突然暴增，而是供給結構正在改變。

他以記憶體市場為例指出，先前市場最初只看到HBM缺貨，卻忽略HBM擠壓成熟製程產能的效應，最後DDR4價格漲幅甚至超出市場想像，許多原本被認為不會缺貨的產品反而漲勢最明顯。

沈萬鈞也提醒，供給端擴產並不容易。日本廠商雖然具備技術優勢，但土地、人力、設備與認證週期都存在限制。當有限新增產能遇上AI伺服器機櫃需求增加，產能自然會往高階產品集中，中低階供給被擠壓的可能性也隨之升高。

他預期，市場目前看到的可能只是第一階段。第一階段為高階AI MLCC漲價；第二階段為供給重新配置；第三階段則是中低階產品開始出現追價、搶料與安全庫存拉高的連鎖反應，而這些變化最快可能在7月發生。

沈萬鈞表示，過去長期追蹤被動元件產業的人，容易受到過去十多年供過於求經驗影響，但產業最大機會往往來自結構改變，而非單純歷史重演。AI正在改變的不只是GPU與記憶體，也可能重新定義被動元件產業未來十年的供需平衡。

不過，市場仍須觀察後續漲價是否擴散至更多MLCC規格，以及華強北現貨報價變化是否能反映實際終端需求。若AI伺服器拉貨力道不如預期，或消費電子、工業與車用需求未同步回溫，漲價行情仍可能集中在部分高階產品，未必全面擴散至所有MLCC品項。