美伊和談、油價摔逾5%！航空股齊嗨　台灣虎航率先漲停

▲ 台灣虎航股價今漲停、示意圖。（圖／台虎提供）

記者陳瑩欣／台北報導

美國和伊朗預計本周五（ 19日）正式簽署臨時和平協定，國際油價持續擴大跌幅，每桶報價跌至80美元以下，航空股狂飆齊嗨，台灣虎航率先攻至62元漲停價，長榮航（2618）漲逾8%。

美國與伊朗達成重開荷莫茲海峽的協定後，市場對供應恢復的預期升溫，油價持續走跌，8月交割的布蘭特原油（ICE Brent Crude）下跌5.1%，結算價報每桶78.96美元，連續第四個交易日下跌，為3月初以來最低水準。

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另7月交割的美國西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）下跌5.8%，結算價報每桶76.05美元。

外電報導指出，摩根士丹利分析師Martijn Rats等人在報告中指出，「美伊和談仍有許多內容需要談判，關鍵風險依然存在，但目前來看，這是推動局勢降溫以及增加經荷莫茲海峽出口原油的重要一步。」

而市場原先認為航空燃油成本大漲將抑制航空股今年獲利表現，惟隨著油價下滑，有利航空股毛利率回升及獲利修復，帶動台股中航空股表現，台灣虎航開高走高，直攻62元漲停價，至上午9 點50分高掛委買單逾2300張。

長榮航大漲逾8%，一股價最高來到43.2元，股價創近一個月高點；華航（2610）早盤反彈至22.30元，漲逾5%、半根漲停板；星宇航空（2646）也上漲逾2%。

