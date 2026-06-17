祥碩啟動第二個5年轉型計畫　總座：PC受記憶體排擠「聚焦新市場」

▲祥碩總經理林哲偉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

祥碩（5269）今日舉行股東會，祥碩2025年財報表現，全年合併營收達新台幣134.15億元，稅後純益54.26億元，每股盈餘72.7元，股東會通過配發新台幣45元現金股利。祥碩總經理林哲偉表示，今年營運受到記憶體漲價及CPU供需失衡影響，上半年仍可維持成長，但下半年主機板產品恐遭排擠，整體營運面臨挑戰，因此公司將啟動第二個五年轉型計畫，聚焦邊緣AI、機器人、伺服器及車用等新市場。

林哲偉指出，目前市場普遍認為PC市場資產報酬率（ROA）偏低，相較之下AI相關產品的報酬率更具吸引力，因此產業資源持續往AI傾斜，預估PC市場今年仍可能衰退10%至15%，主機板市場衰退幅度甚至更大，加上記憶體價格上漲排擠其他零組件需求，相關影響可能延續至2027年。

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針對下一代高速傳輸技術，祥碩已展開PCIe Gen 6及Gen 7產品布局，採用台積電12奈米製程的PCIe Gen 5及USB4 V2產品，預計今年下半年完成投片。隨著邊緣AI及實體AI快速發展，AI外接顯示卡、AI儲存裝置及AI工作站等應用，可望帶動USB 20G／40G及PCIe Switch產品需求成長。

ASIC業務方面，林哲偉表示，目前仍受到記憶體及CPU供應影響，公司同步出貨AMD AM4及AM5平台產品，下一世代合作案已完成送樣，預計2027年下半年開始貢獻營收。此外，第二家ASIC合作夥伴高通相關產品將鎖定IPC及IoT市場，今年下半年起可望逐步放量。

車用部分，前裝市場打入日、韓、中及印度，後裝市場穩定。目前主要應用場域為：全方位車載攝影 (ISP+TX +RX晶片)、智慧電子後視鏡 (LCD 控制晶片) 、中控環景系統 (ISP+RX 接收晶片) 、導航影像系統 (RX接收晶片) 。Serdes 車用IP預計今年年底完成，未來可望作為切入前裝市場的重要技術基礎，逐步擴大車用業務機會與客戶滲透率。

祥碩本次股東會全面改選董事，董事成員為徐世昌、沈振來、林哲偉、許先越、許金川，以及謝劍平、金聯舫、林嬋娟與高壽延等四席獨董。本屆董事專業背景涵蓋電腦、半導體、財稅會計及管理等領域，兼具產業與學術專長，並順利增加女性董事席次，持續強化公司治理。