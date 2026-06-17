大立光挾CPO飆回5千金俱樂部　類股3檔觸漲停

▲大立光董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

光電股龍頭大立光（3008）爆出CPO（共同封裝光學）技術領先逾3個世代，今（17）日盤中股價飆漲逾9.26%至5310元，正式攻回5千金俱樂部，類股包括中揚光（6668）、今國光（6209）、先進光（3362）等3檔觸漲停，同步上演慶祝行情。

此外，同屬CPO光學製造概念股的玉晶光（3406）連2個交易日追上770元，為2020年8月以來高點；揚明光（3504）翻紅漲半根，股價向百元邁進中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大立光已連2個交易日拉出漲停，今日再因爆出已向客戶展示可支援 6.4T 高速傳輸應用的 CPO 關鍵光學元件，規格較目前市場主流產品超前約3個世代，股價持續走揚，開盤1小時後持續上攻，最高上漲450元或9.26%至5310元，為2017年11月以來、逾8年7個月新高。

由於大立光董事長林恩平日前在股東會中透露，預計9月完成首條 CPO 自動化試產線建置，屆時將邀請潛在客戶實地參觀驗證，從試產到小量產時程約需6個月至1年。目前相關製程精度已提升至0.3微米等級。

大立光股東會以來，短短7個交易日每股已漲1775元，漲幅超過50.21%。