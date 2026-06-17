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台中銀深耕中小企業　放款方案獲金管會肯定

▲▼ 台中銀行,中小企業,金融服務,產業升級,績優,放款,金管會。（圖／台中銀行提供）

▲台中銀獲頒中小企業放款方案績優銀行之殊榮，由金融監督管理委員會主委彭金隆（左）頒獎，台中銀行副總經理鄭榮國（右）代表受獎。（圖／台中銀行提供）

財經中心／綜合報導

台中銀行於金融監督管理委員會推動之「中小企業放款方案」評核中，榮獲「績優銀行－甲等」殊榮，充分展現台中銀行長期深耕中小企業金融服務、積極支持產業發展及落實普惠金融政策之卓越成果。

「中小企業放款方案」係由金融監督管理委員會督導推動，鼓勵金融機構持續提升對中小企業之授信支持，以協助企業取得營運及投資發展所需資金，強化產業競爭力並促進整體經濟發展。本次台中銀行於眾多金融機構中脫穎而出，獲評選為績優銀行甲等，顯示其在中小企業授信推展、融資服務品質及金融支持產業發展等面向深獲主管機關肯定。

台中銀行長期秉持「以客戶需求為核心」之經營理念，持續深化中小企業金融服務，透過完善之授信制度、專業之金融顧問團隊及多元融資方案，積極協助企業因應市場變化及產業升級需求。近年來，除持續支持傳統產業發展外，亦積極配合政府五大信賴產業政策及產業趨勢，將金融資源導入AI、半導體、高科技製造、智慧機械、醫療生技及綠色永續等重點產業領域，協助企業提升創新能量與國際競爭力。

此外，台中銀行亦善用中小企業信用保證基金各項保證機制，協助中小企業突破擔保品不足之融資限制，提升企業取得資金之便利性與可近性，並透過與各產業公協會及地方企業之緊密合作，深入了解企業需求，提供客製化金融服務，成為企業穩健成長的重要夥伴。

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台中銀行表示，本次榮獲「中小企業放款方案」績優銀行－甲等殊榮，不僅是對全體同仁努力成果之肯定，更彰顯本行長期支持實體經濟與中小企業發展之經營成果。未來將持續發揮金融中介功能，結合數位金融創新與專業授信服務，積極支持企業轉型升級及永續發展，陪伴中小企業掌握產業新契機，共同創造經濟成長動能。

展望未來，台中銀行將持續秉持「金融支持產業、金融成就企業」之理念，深化中小企業金融服務布局，強化對具發展潛力產業及創新企業之資金支持，與企業攜手邁向永續成長，共同為臺灣經濟發展注入更多活力。

台中銀行網址：http://www.tcbbank.com.tw，服務專線： 04-22236021。

關鍵字： 台中銀行中小企業金融服務產業升級績優放款金管會

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