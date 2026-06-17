7金控大象跳舞！國泰金、富邦金領軍飆新高　高息ETF搶進抬轎

▲國泰金近期漲幅逾3成。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金控除息日期陸續出爐，加上高股息ETF換股卡位，帶動這一波壽險大型金控股強勁攻勢，今（17）日國泰金（2882）一度跌至盤下立刻急拉而上，上攻到117元，續創金控成立以來新高價位，漲幅逾6%，富邦金（2881）同步創下139元新高，凱基金（2883）、元大金（2885）、永豐金（2890）同步飆新高，台新新光金（2887）、兆豐金（2887）皆刷合併來新高。

保險業今年正式接軌 IFRS 17，加上台股頻創新高，壽險型金控投資收益大爆發，儘管股票處分收益並未納入每月正式公布獲利數字，未來仍可以作為股利發放，富邦金、國泰金前5月調整後累計獲利均超過千億元，帳上未實現收益成為下半年獲利後盾。

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加上除息日期陸續出爐，國泰金打頭陣訂於訂為6月30日除息，股價從6月初85.7元，一路猛攻到今日117元，波段漲幅達36%；同時間，富邦金則由110元上攻今日139元，漲幅26%。

兩大民營壽險型金控帶頭攻堅，擁有大型壽險公司保底的凱基金跟進上攻，今日股價挺進30元大關，創下31.15元新高，而台新新光金合併後，新壽第一季稅後淨利119億元，加計OCI調整後獲利達256億元，截至4月股票未實現獲利較第一季呈現倍數成長，今日股價墊高到33.55元。

元大金成為台股價量齊揚最大受惠者，累計前5月稅後淨利為290.6億元，年增率200%，每股稅後盈餘（EPS）為2.18元，今日股價創67.4元新高，永豐金漲幅逼近4%，來到36.7元。

官股金控兆豐金（2887）今日盤中股價衝到45.45元，漲幅雖僅2.13%，但股價已刷2002年ICBC與交銀整併成立新型金控以來新高，同寫新紀錄。