台股主動式ETF新兵00410A搶市！AI創新一把抓　揭「超額報酬」關鍵

▲永豐投信挾著永豐永豐、永豐中小等基金主動操盤選股優勢，將發行首檔主動式台股ETF，圖為投資研究部基金經理人陳良、基金經理人周力行。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股主動式ETF新兵報到！永豐投信發行的永豐台灣科技趨勢（00410A）預計7月13日至17日募集，每股入手價10元，主打布局台灣創新科技，不分傳產、電子，只要具備技術創新突破能力的產業皆可納入投資標的，成分股也將包含台積電（2330）等重量級個股，兼具市值規模與爆發成長動能，吸引小資族目光，更被市場封為「台版主動QQQ」。

永豐投信挾著永豐永豐、永豐中小等基金主動選股優勢，將發行首檔主動式台股ETF，而投信團隊兩大靈魂人物投資研究部基金經理人陳良、基金經理人周力行接受《ETtoday新聞雲》訪問，暢談AI浪潮下選股邏輯、主動式ETF優勢。



永豐投信基金研究團隊成員具有科技產業背景，並融合金融業財務分析能力，有別於單純以金融業組成結構，具有電子、電工背景，對於電子產業製程、語言上手度快，擁有高度靈敏度，去挖掘具成長潛力投資標的，這也是AI時代下，績效打敗大盤，創造「超額報酬」（Alpha）關鍵所在。

▲永豐投信投資研究部基金經理人陳良、基金經理人周力行。（圖／記者湯興漢攝）



永豐台灣科技趨勢主動式ETF經理人、也是永豐永豐基金經理人周力行談到，這檔台股主動式ETF以「成長股」為軸心，針對大盤狀況，透過「中大型+中小型」動態配比進行操作，當大盤表現佳時，會側重中小型股來衝刺績效；一旦盤勢震盪之際，則是拉高大型股配比，尋求較佳防禦力，而選股範疇會放大到新科技、新產品，例如：機器人、無人機，或是轉型成功技術創新的傳產股，而非只侷限AI上面。



周力行分享2025年4月前後，美國總統川普宣布對等關稅期間，如何調整持股以創造超額報酬心得。川普上任第一年，周力行研判川普可能會有所行動，間接影響金融市場，因此當年第一季之前，就將持股水位降到8成，以確保當股市拉回修正之際，有多餘資金可以布建優質標的。

▲永豐投信投資研究部基金經理人周力行。（圖／記者湯興漢攝）

由於持股水位較低，承受績效相對落後的壓力，在對等關稅宣布之後，他利用空出資金，加碼具成長空間中小型股，當關稅風波平息後，績效後來居上，這就是主動選股、隨機調整重要性，



科技產業從PC、網際網路、智慧型手機，到如今AI，當有創新應用橫空出世，就成為投資市場重心，有2千年網路泡沫化前車之鑑，「AI泡沫化」論調，總會時不時出現，對此，周力行分析，當年網路之後泡沫化，在於全球龐大資金去追逐剛冒頭、規模小新創網路公司，經過那一次泡沫化洗禮，打下全球網路基礎建設，也造就日後Google崛起。



陳良則認為，可以從應用、財務投資兩個層面來看：首先、應用面來看，AI應用從初起與人類對話開始，演進到大語音模型（LLM），到「養龍蝦」AI 代理出現，這代表著AI不會消失。

▲永豐投信投資研究部基金經理人陳良。（圖／記者湯興漢攝）

至於財務投資方面，如今在AI投入龐大投資都是科技產業一方之霸，例如：四大雲端服務供應商，這些重量級科技公司都歷經過網路泡沫化，而且目前在AI投資仍是以自有現金流為主，日前AI新創Anthropic所公布年化收入呈現倍數成長，反映AI投資可以轉化為實際財務數字，



台股自從2025年4月17306點低點，一路改寫歷史新高，市值型ETF、共同基金、台股主動式ETF等投資工具常被拿出來比較，上述三種台股投資工具，管理費最高為共同基金，其目標就是超越大盤；被動式ETF係以追蹤特定指數為目標，管理費成本為三者最低，而主動式ETF則是介於兩者之間。



陳良分析，主動式ETF的投資組合係由經理人主動挑選可隨時進行調整，交易與ETF相同，只要市場有交易，就可以即時買賣，台股「T+2」交割結算制度，贖回兩天就可以拿到錢，比起共同基金贖回要4～5個工作天，資金應用彈性更高，ETF報價是即時，而共同基金每天只有盤後一個淨值，因此ETF對於交易情緒滿足度高，而兩者最大差別在於ETF可以用財務槓桿進行投資。



AI熱潮帶動亞洲的台、韓、日三個市場漲勢，台股不斷創新高過程，脫離過去軌跡，投資人沈浸「賺快錢」氛圍中！陳良說，台股漲勢的確會令人感到亢奮，但不能忽視多頭榮景背後，潛在金融統計學所提到「Mean Reversion」（長期回歸均值）風險存在，例如：1990年台股崩盤、2千年網路、2008年全球金融海嘯，儘管目前AI發展尚無敗象，如果出現過度樂觀財務槓桿投資，就有「Mean Reversion」可能存在，投資人必須保持理性，用「定期定額」步調來布建。



不管台股也好、美股也罷！長年下來，所提供年化報酬率，是有統計數據可以佐證，陳良建議，一般投資人透過「定期定額」免去選股、擇機投資麻煩，尤其ETF、基金都有專業資產管理公司為後盾，只要持之以恆，數千元、數萬元長時間定期投入，經歷多空循環累積，依然可以創造令人滿意回報。

