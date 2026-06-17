王品股東會通過超額配發16.11元現金股利　股東嗨翻

▲王品今日舉行股東會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

王品（2727）今日召開2026年股東常會，會中通過2025年財務報表與盈餘分配案，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，感謝股東的支持與勉勵，回顧2025年，在王品全體同仁的努力下，繳出亮眼成績單，今年也延續好表現，前5月的合併營收提前突破新台幣百億大關達107億元，經營團隊將繼續努力，共創佳績。

王品2025年合併營收達新台幣234.5億元，年增5.21%，連續3年突破新台幣200億大關，創集團營收新紀錄。稅後淨利13.3億元，EPS 16.02元，連續三年賺逾1.5個股本。為回饋股東支持，超額配發現金股利16.11元，配發率100.56%，也寫下掛牌以來新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望2026年，陳正輝表示，台灣事業群將專注做三件事：第一是將品牌做強：將努力做好20個旗下品牌，讓具競爭力的品牌在該賽道做到市場第一名，才能長期發展。其次是將會員做深：目前王品瘋美食APP已有580萬會員，相當於全台四分之一人口，並且是高含金量、消費能力高的人群，對於王品營收貢獻達55%，希望透過提供更好的體驗與競爭力，提升會員的品牌黏著度與回購頻次，帶來更多業績貢獻。第三是將供應鏈做精，由於王品多數餐點和牛肉有關，進口量也高居全台之冠，掌握牛肉的進口、加工，有助未來發展相關品牌。其次是所有餐飲必備的蔬果供應鏈，從採購到加工、截切都做精，以支持王品未來發展。

關於大陸事業群，陳正輝表示，該市場擁有全世界最競爭的餐飲業，存活都很困難，王品已經找到發展的方式，從三個方向：高品質、高性價比與高「顏值」全面競爭，從菜色設計、餐廳軟硬裝潢、供應鏈能力到經營體質均需要做到最好，王品透過一系列的改革，調整有成，營收每月成長，至今已連續8季獲利，看好大陸事業群持續成長，日前也已公告大陸事業群「合品」分拆上市規劃。

王品再度發放總價值達3,000元的「王品股東大禮包」，今年增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，股東只需透過「王品瘋美食APP」即可一鍵領取。

此次王品集團股東會，正逢三年一次的董事改選，兩位新任獨董為前工業策進會產業情報研究所（MIC）所長詹文男，資深會計師陳慧銘。王品股東會平和順利，全程歷時39分鐘就圓滿結束。有股東表示，這幾年王品表現非常優異，連續三年的EPS都超過15元，對股東來說，股價沒有大起大落的表現，不需要擔心股市的暴漲暴跌，是非常高額且穩定的投資標的。法人預估，2026年因連假多，股市表現優異帶動消費潮，王品前5個月營收已經提前突破100億元大關，今年全年營收可望順利突破200億元。