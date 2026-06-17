扯！國泰投信8檔基金「淨值算錯」　公司祭買貴現金補償3措施

▲國泰金控。（圖／路透）

記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導

國泰金（2882）旗下國泰投信爆發罕見缺失，公司向外揭露8檔基金淨值算錯因此要重算，導致投資人可能因此要付出更高價格申購基金，影響期間最長1至7個月不等，國泰投信因此祭出3大補救措施，強調買貴的基金會補償現金，如果買到較便宜的基金，價差也不會追回。

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國泰投信15日公告「發現本公司經理之八檔基金未符證券投資信託基金管理辦法第十條之規範，進而主動按相關作業程序，為保障基金受益人權益及正確反映基金資產價值，已就受影響期間之基金淨值進行重新核算，並依核算後淨值補償受益人。」

針對受影響期間以基金淨值辦理的申購、買回及庫存，國泰投信指出，將依重新檢視後之淨值並加計至今年6 月30日之利息進行補償。

如果重新核算結果致個別受益人權益受有影響者，國泰投信將從優辦理相關補償及通知作業，調整原則如下：

1. 已撥付之受益權單位數或已溢付之贖回款價金仍維持不變，由本公司負擔不予追回。

2. 如有短少之受益權單位數或贖回款價金，由本公司以現金補償予受益人。

3. 截至最後受影響日仍持有本基金之受益人，以其持有單位數，依當日淨值差額計算，由本公司以現金補償予受益人。