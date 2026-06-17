當沖賺1萬嗨了　大學生陷進去「兩周賠光學費」：不敢跟媽媽說

▲原PO把學費賠光很懊惱。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

投資理財務必量力而為！一名大學生表示，當沖一天賺了1萬塊，嘗到甜頭，感受到獲利帶來的快感，之後開始無止盡投入，沒想到短短兩個禮拜就把學費錢賠光，不知道怎麼開口跟媽媽說。對此，網友感嘆，「賭博只有贏的人跟提早放棄的人」、「跟媽媽誠實說吧，只有媽媽能救你」。

當沖兩周賠掉學費錢

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一名大學生在Dcard發文，一開始玩當沖，在一天之內賺了1萬塊，沒想到這樣的獲利讓她染上快感，之後停不下來，變成無止盡投入，結果不但沒有獲利，反而把原本要繳學費的錢賠光。

原PO坦言，現在非常慌張，不知道該如何面對接下來的狀況，也猶豫是否應該向媽媽坦白，本來是不希望讓媽媽那麼辛苦，才會想透過當沖賺錢，結果卻事與願違，「誰來救救我，我我是個大笨蛋，我該跟我的媽媽說嗎？怎麼辦我好焦慮。」

貼文一出，網友勸他別碰當沖，「真的不要無本當沖，我幾年前一開始一天賺過40萬，後來也都賠掉了」、「我是過人來，好好存股，不要一直看，不管ETF或是個股，努力持有到它爆發，做價值投資，賺得才多，尤其現在這個時代，台灣又剛好佔著AI利多，不要忙進忙出白忙一場」、「聽哥一句勸，戒當沖，哥賠的是你學費無數倍」、「老實跟媽媽說吧，加油。坦白面對、解決問題，投資是人性的考驗，我覺得走得穩比較重要」。