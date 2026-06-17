快訊／台股收盤上漲68.2點　台積電跌15元至2385

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（17日）開低走高，加權指數終場上漲68.2點，以45877.39點作收，漲幅0.15％，成交量11020.51億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌123.92點開出，指數開低走高，盤中最高達45877.39點，最低45159.51點，終場收在45877.39點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到2385元，跌幅0.62％；鴻海（2317）上漲3元至272元；聯發科（2454）下跌100元至4460元；廣達（2382）上漲11.5元來到374元；長榮（2603）下跌10.5元至194元。

今天漲幅前5名個股為國精化（4722）上漲24元，漲幅10％；楠梓電（2316）上漲17元，漲幅10％；南亞（1303）上漲11.5元，漲幅10％；晶相光（3530）上漲6.5元，漲幅10％；歐格（3002）上漲1.9元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為正新（2105）下跌2.45元，跌幅7.62％；盟立（2464）下跌13.5元，跌幅7.52％；宏碁（2353）下跌2.6元，跌幅6.91％；豐泰（9910）下跌5.2元，跌幅6.67％；巧新（1563）下跌4.2元，跌幅6.38％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 國精化（4722） 264.0 ▲24.0 ▲10.0％ 楠梓電（2316） 187.0 ▲17.0 ▲10.0％ 南亞（1303） 126.5 ▲11.5 ▲10.0％ 晶相光（3530） 71.5 ▲6.5 ▲10.0％ 歐格（3002） 20.9 ▲1.9 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 正新（2105） 29.7 ▼2.45 ▼7.62％ 盟立（2464） 166.0 ▼13.5 ▼7.52％ 宏碁（2353） 35.0 ▼2.6 ▼6.91％ 豐泰（9910） 72.8 ▼5.2 ▼6.67％ 巧新（1563） 61.6 ▼4.2 ▼6.38％

資料來源：證交所