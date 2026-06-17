快訊／台股收盤上漲68.2點　台積電跌15元至2385

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（17日）開低走高，加權指數終場上漲68.2點，以45877.39點作收，漲幅0.15％，成交量11020.51億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌123.92點開出，指數開低走高，盤中最高達45877.39點，最低45159.51點，終場收在45877.39點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到2385元，跌幅0.62％；鴻海（2317）上漲3元至272元；聯發科（2454）下跌100元至4460元；廣達（2382）上漲11.5元來到374元；長榮（2603）下跌10.5元至194元。
今天漲幅前5名個股為國精化（4722）上漲24元，漲幅10％；楠梓電（2316）上漲17元，漲幅10％；南亞（1303）上漲11.5元，漲幅10％；晶相光（3530）上漲6.5元，漲幅10％；歐格（3002）上漲1.9元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為正新（2105）下跌2.45元，跌幅7.62％；盟立（2464）下跌13.5元，跌幅7.52％；宏碁（2353）下跌2.6元，跌幅6.91％；豐泰（9910）下跌5.2元，跌幅6.67％；巧新（1563）下跌4.2元，跌幅6.38％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|國精化（4722）
|264.0
|▲24.0
|▲10.0％
|楠梓電（2316）
|187.0
|▲17.0
|▲10.0％
|南亞（1303）
|126.5
|▲11.5
|▲10.0％
|晶相光（3530）
|71.5
|▲6.5
|▲10.0％
|歐格（3002）
|20.9
|▲1.9
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|正新（2105）
|29.7
|▼2.45
|▼7.62％
|盟立（2464）
|166.0
|▼13.5
|▼7.52％
|宏碁（2353）
|35.0
|▼2.6
|▼6.91％
|豐泰（9910）
|72.8
|▼5.2
|▼6.67％
|巧新（1563）
|61.6
|▼4.2
|▼6.38％
資料來源：證交所
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