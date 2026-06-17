出貨真跌 or 洗盤假摔？ 　驟跌暴漲關鍵破解主力手法

上市櫃公司五月營收創歷史新高家數，較去年同期倍增，不過台股月線上下震盪洗盤，融資暴增，除了關注強勢股之外，也要破解主力手法，掌握籌碼動向、價量變化與核心技術指標。

文／方亞申

沒有意外，財政部公布五月出口金額七八四．八億美元，寫下歷年單月次高水準，年增率五一．七％、連續三十一個月正成長。合計前五月出口金額三四一八．三億美元和總出超八五二億美元，都已提前刷新歷年上半年紀錄。

過去歷史上最長出口上升周期是一九八五年十一月至八八年八月的年成長達三十四個月，這個紀錄預估今年九月就會被打破；至於全年出口增幅預估為三九．八％，可望改寫五十年來最大增幅；出口總值八九四五億美元則將改寫全年新高。甚至有挑戰九千億美元機會。

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財政部表示，ＡＩ陸續朝代理推論的應用發展，台灣廠商因具有高階技術的產業優勢，掌握這波大商機，出口也迎來紅利，且後續出口有三大亮點可期：一是第二季開始到年底，將開啟每季出口規模逾二千億美元的新篇章；二是主計總處預估上半年出口成長四七．五％的目標達成審慎樂觀；三，九月即可望創下新的出口最長上升周期。

強大基本面金鐘罩護體

難怪台股從年初就一直上漲，累計最高漲六十．七三％，原因就是有強大基本面護身，而後面預估將持續成長，主計處已預估今年經濟成長率將達九．六四％。最近輝達黃仁勳來台參加台北國際電腦展，除了替下半年新的ＡＩ伺服器Vera Rubin生產造勢加油外，也是鞏固明年訂單生產，他看到ＡＩ基建金額不只現在的二至三兆美元，預估未來ＡＩ將占全球ＧＤＰ十％以上、約十二兆美元，認為還有大約十倍以上的成長空間。這大多是台灣的新商機所在！灣雖不太可能在未來幾年還像目前這樣幾乎通吃全球ＡＩ市場，但超過六成以上市場還是台灣天下應該不難，刺激景氣持續盤堅。輝達海外總部以落腳在台北市就證明一切。

何況還有超微、高通積極向台灣下單，這次超微一口氣向台灣下單達百億美元；不出意外，聯發科也搶下博通部分谷歌的ＴＰＵ訂單。

當然近期美股大震盪，也令市場擔心是否股市要放暑假去了？最近從博通財報未達最樂觀預期上限，股價馬上下跌二成；谷歌說要發債募資八五○億美元，股價跌跌不休，這家有安卓手機平台及影音ＹＴ平台的超級自由現金流入巨頭，以前都是從市場買庫藏股，如今卻要向市場要錢，令市場大為震驚。雖說約三分之二的籌資是為了因應員工配股釋出賣壓，但是股價下跌就是站在反面立場。後續也傳出Meta也要發債。

再來當然是馬斯克的SpaceX以每股一七五美元上市，從市場募資七四○至七五○億美元，該公司掛牌後總市值達二．一兆美元，直逼台積電ADR，超過博通及Meta而擠進全球前十大市值公司行列，將引發吸金作用。台灣富邦人壽表示，花六億美元參與ＩＰＯ，但並未全數買到ＩＰＯ價格，接下來還有Anthropic和OpenAI兩家公司的ＩＰＯ，三家公司預計將從市場吸走超過一千五億美元，進而創造接近三．五兆美元市值，勢必引發大基金或法人資金分配變動，大部分是賣出減碼現有持有的公司，去買進這三家公司，所以對於高總市值美股會有一定壓力。

被動元件抬頭 國巨領漲

日前說過看空ＡＩ的電影《大賣空》主角原型麥可．貝瑞（Michael Burry），再針對三大科技巨獸上市發出警告，直言SpaceX、Anthropic和OpenAI三家公司的ＩＰＯ募資金額估值，已經遠超過二千年網路泡沫的整體規模；他也表示已重押十億美元做空ＡＩ股。由於市場將陸續有「大咖」公司掛牌，而聯準會新任主席對市場採取盡量少溝通、一切看數據，最新公布的就業人口高於預期，五月ＣＰＩ年增四．二％，創三年來最高，但符合市場預期；月增○．五％，同樣符合預估。另一方面，五月核心ＣＰＩ月增○．二％，低於市場預估的○．三％；年增率為二．九％，符合市場預期。但中東美伊談談打打，油價大幅波動，但若未回到八○美元以下，時間拉長通膨還是會出現，今年降息機率相對不大，加上科技巨頭向市場抽資金，指數可望呈現高檔震盪，接下來就看七月本季財報。（全文未完）

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