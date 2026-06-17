六檔主動ETF新兵造市　掛牌後破發為哪樁？一次讓你懂

主動式ＥＴＦ在台灣不到一年規模就暴增九七倍，不過近期不少主動式商品掛牌很多都跌落破發價，投資人申購前須看懂箇中奧妙。

【文／周佳蓉】

根據最新市場統計，截至六月十二日，台灣主動式ＥＴＦ的總檔數已擴增至三四檔，整體規模赫然突破八九九○億元大關。若將時間軸拉長，對比二五年五月底僅九一．二七億元的資金規模，自第一檔主動式ＥＴＦ掛牌以來，在短短一年內規模暴增超過九七倍。這種驚人的成長速度，不僅刷新了ＥＴＦ發展史的紀錄，更讓主動式ＥＴＦ一躍成為投信手中最強大的造市銀彈庫。

在ＥＴＦ募集資金持續湧入的推波助瀾下，投信第二季累計買超金額已高達三一五○．六七億元，創下史上單季第二大的歷史紀錄。對於敏銳的市場投資人而言，這群擁有數千億元籌碼、操作靈活且不受傳統指數權重限制的主動式ＥＴＦ經理人，他們的一舉一動，包括選股邏輯與成分股微調，都將牽引市場資金的流向，進而引爆六月中下旬的季底作帳行情。

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三管齊下均衡布局思維

從第二季投信的整體布局軌跡可以發現，這股主動式資金並非一味盲目追逐高價ＡＩ股。隨著部分資金從高股息ＥＴＦ換股轉出，投信在四月以來買超前十大標的中，展現出「ＡＩ科技、金融與傳產」三管齊下的均衡布局思維。

買超第一名的凱基金遭狂掃六七萬張，華南金、兆豐金也榜上有名，顯示出經理人在大盤高檔之際，選擇進場防禦性配置金融股，作為下檔保護的策略。所謂「防禦性配置」，係指在市場不確定性升高時，主動將資金移往股息穩定、獲利能見度高、波動相對較低的金融類股，藉此降低投資組合整體風險。

在追求攻擊力道的配置上，主動式資金依舊緊抓產業核心。被市場稱為「老ＡＩ」的廣達獲得投信買超二八．一萬張，長榮航、正新、長榮等傳產股，以及國巨*、和碩、華邦電、英業達等兼具基本面與獲利能見度的個股，也成為投信法人的最愛。

值得注意的是，投信除了直接買進個股，第二季以來也斥資買進高達七萬多張的元大台灣五○等市值型ＥＴＦ。與此同時，元大台灣五○在完成一拆四的股票分割後，入手門檻大幅降低，以去年六月分割日計算，截至當周持有人數為一二一萬人；而一年後的今日，六月五日已正式翻倍突破三○○萬人。

若以成立ＥＴＦ的績效來看，主動統一台股增長放眼國內外主動式ＥＴＦ中曾以一年漲幅達二○一％榮登績效之冠，但今年以來漲幅已回落至八四．六九％，逐漸被聚焦全球投資的主動統一全球創新、主動元大ＡＩ新經濟等ＥＴＦ超越。

拆解新兵選股邏輯

主動統一台股增長第二季以來在外資累計大賣八七．四萬張的壓力下，五月後股價長期在三二元高檔附近震盪難以突破。隨著六月中外資、投信同步明顯由賣轉買，該ＥＴＦ又加碼相對同業位階偏低的同欣電、台表科，同時也增持台灣五○，六月中即將新增的成分股，包括南電、創意、貿聯ＫＹ、臻鼎ＫＹ等。在被動資金買盤的驅使下，六月下旬主動統一台股增長再創掛牌新高的機會指日可待。（全文未完）

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