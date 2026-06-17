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後悔沒跟上這波漲勢！工程師揭「慘賠血淚史」：忙2年績效不到10%

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲工程師分享股市經驗。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名工程師感嘆，2022年開始工作，當時正逢熊市、身邊也少有人討論股票，因此沒有投入市場。直到2024年才開戶，起初買進0050、正二，也有操作個股，但多半都是虧損出場，「這兩年的績效大概只有10%不到」；最近台股狂漲，他擔心遇到跳空開低，在4月就急著出場，如今很後悔沒有繼續抱著。

原PO在PTT發文，2022年進竹科工作，當時年薪約180萬，如今已成長到300萬；剛進職場時正逢熊市，身邊沒有太多人討論股市，因此沒有投資。第一次進入市場是在2024年3月，除了買大盤0050，也買了正二，同時也操作個股，「想當然爾只有指數賺錢，個股幾乎都賠錢」。

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頻繁進出市場　原先累積的獲利逐漸被侵蝕

之後他開始接觸台指期，從一口小台慢慢嘗試，初期小有獲利，甚至曾空到一次一千點，當市場其他人哀嚎時，他卻沾沾自喜。到了2025年3月，大盤又回到區間底部，他心想「機會來了」，便勇敢接多，沒想到指數一路崩跌，跌了幾天後，他忍不住手動平倉，結果當天指數反彈到他賣出的位置甚至更高。

他感嘆，這兩年頻繁進出市場，原先累積的獲利逐漸被侵蝕，最後幾乎回到原點，「少賺比賠錢更痛苦，翻了一下對帳單，我這兩年的績效大概只有10%不到」。他感嘆，忙了這麼久，最賺錢的部分反而是定期定額大盤跟2330，「犧牲這麼多看盤時間，甚至還沒辦法打敗大盤」。

錯過大行情感到懊悔

最後，他感嘆，曾幻想靠年輕開爆槓桿，扭轉人生，提早財富自由退休，如今看起來不過是癡人說夢，最後被市場狠狠地教訓，「我真的認為錯過這波很可惜，雖然我還是有部位在場上，但看著各種社群軟體曬對帳單，真的感到很焦慮。」

貼文一出，網友安慰他，「如果一直糾結錯過這波漲幅，很容易成為追高殺低的韭菜」、「高薪本業已經很有優勢，沒必要過度冒險」、「人生還很長，失敗時檢討一下為什麼失敗，後面不要再犯就好」、「至少你還有年薪300萬」、「沒關係，市場永遠有下一次，不要跟別人比，一起加油」。

關鍵字： 台股投資工程師理財0050操作投資心酸熊市教訓

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