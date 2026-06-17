快訊／6地淹水警戒　北市文山區、桃園市龍潭區列一級

扯！國泰投信8檔基金「淨值算錯」 公司祭買貴現金補償3措施

國泰金（2882）旗下國泰投信爆發罕見缺失，公司向外揭露8檔基金淨值算錯因此要重算，導致投資人可能因此要付出更高價格申購基金，影響期間最長1至7個月不等，國泰投信因此祭出3大補救措施，強調買貴的基金會補償現金，如果買到較便宜的基金，價差也不會追回。

7金控大象跳舞！國泰金、富邦金領軍飆新高 高息ETF搶進抬轎

金控除息日期陸續出爐，加上高股息ETF換股卡位，帶動這一波壽險大型金控股強勁攻勢，今（17）日國泰金（2882）一度跌至盤下立刻急拉而上，上攻到117元，續創金控成立以來新高價位，漲幅逾6%，富邦金（2881）同步創下139元新高，凱基金（2883）、元大金（2885）、永豐金（2890）同步飆新高，台新新光金（2887）刷合併來新高。

面板回神！友達發「光」噴漲停 群創、彩晶漲逾半根停板

友達（2409）鎖定CPO光通訊、Micro LED等新事業推動轉型，股價從29.6元高檔拉回測試月線，今（17）日攻勢再起，開低之後直奔26.25元漲停價位，到11點３5分成交量突破50萬張，居上市成交量最大個股，漲停委買張數逾６萬張，彩晶（6116）強彈一度攻克18.25元漲停價位。

王品股東會通過超額配發16.11元現金股利 股東嗨翻

王品（2727）今日召開2026年股東常會，會中通過2025年財務報表與盈餘分配案，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，感謝股東的支持與勉勵，回顧2025年，在王品全體同仁的努力下，繳出亮眼成績單，今年也延續好表現，前5月的合併營收提前突破新台幣百億大關達107億元，經營團隊將繼續努力，共創佳績。

大立光挾CPO飆回5千金俱樂部 類股3檔觸漲停

光電股龍頭大立光（3008）爆出CPO（共同封裝光學）技術領先逾3個世代，今（17）日盤中股價飆漲逾9.26%至5310元，正式攻回5千金俱樂部，類股包括中揚光（6668）、今國光（6209）、先進光（3362）等3檔觸漲停，同步上演慶祝行情。

美伊和談、油價摔逾5%！航空股齊嗨 台灣虎航率先漲停

美國和伊朗預計本周五（ 19日）正式簽署臨時和平協定，國際油價持續擴大跌幅，每桶報價跌至80美元以下，航空股狂飆齊嗨，台灣虎航率先攻至62元漲停價，長榮航（2618）漲逾8%。

台股45K震盪 00929翻紅填息5成

資產規模1407億元、受益人數40.9萬人復華台灣科技優息（00929）於今（17）日除息，每股配發0.26元，昨（16）日收盤價為30.63元，除息參考價為30.37元，今日股價一度下跌最低來到30.11元，很快回到30.37元盤上，最高來到30.5元，填息比率約5成。

祥碩啟動第二個5年轉型計畫 總座：PC受記憶體排擠「聚焦新市場」

祥碩（5269）今日舉行股東會，祥碩2025年財報表現，全年合併營收達新台幣134.15億元，稅後純益54.26億元，每股盈餘72.7元，股東會通過配發新台幣45元現金股利。祥碩總經理林哲偉表示，今年營運受到記憶體漲價及CPU供需失衡影響，上半年仍可維持成長，但下半年主機板產品恐遭排擠，整體營運面臨挑戰，因此公司將啟動第二個五年轉型計畫，聚焦邊緣AI、機器人、伺服器及車用等新市場。

台積電攜手Amkor簽10年合作 強化美國先進封裝供應鏈

根據外媒Businesswire報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）與全球半導體封測大廠Amkor Technology今（11）日共同宣布，雙方簽署為期10年的合作協議，將在美國亞利桑那州深化先進半導體封裝合作，攜手擴大美國先進封裝與測試產能，進一步強化當地半導體供應鏈韌性，並加速AI及高效能運算（HPC）等市場發展。

被動元件MLCC漲價！華強北現貨市場升溫 法人：7月掀3階段行情

AI供應鏈缺料議題持續延燒，市場關注焦點正從GPU、記憶體擴散至被動元件。鈞弘資本執行長沈萬鈞分析，近期華強北現貨市場已開始出現MLCC漲價訊號，情況與先前記憶體行情啟動初期相似，後續不排除出現供給重新配置與中低階產品追價效應。