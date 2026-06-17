睿田能源連接堪薩斯、Nasdaq與巴黎VivaTech　獲國家品牌玉山獎

▲睿田能源獲選參與巴黎VivaTech台灣新創展示，於TTA展區呈現彩繪立面光電與淨零建築應用，主張建築外牆可成為城市能源資產。左二為睿田董事長薛煒立（圖／睿田提供）



記者張佩芬／台北報導

台灣淨零建築新創睿田能源公司近期國際布局快速升溫。繼5月29日與美國堪薩斯州副州長兼商務廳長David Toland完成合作簽署後，團隊接續前往紐約參與Nasdaq Entrepreneurial Center相關交流行程，並於返台後再度啟程前往法國巴黎，透過TTA選拔獲選參與VivaTech 國際新創展會。

就在團隊抵達巴黎、準備向歐洲市場展示彩繪立面光電技術之際，睿田能源同步傳出榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」肯定，為公司6月24日參與經濟日報創業大賽決選前，增添品牌、國際與市場三重動能。

睿田能源近一個月的發展路徑，呈現出台灣新創從技術驗證走向國際市場的典型成長曲線。公司先在美國堪薩斯州完成合作簽署，建立北美市場鏈結；隨後透過紐約Nasdaq相關創業交流，接觸國際資本市場與創業生態系；近期再以TTA獲選新創身分前進巴黎VivaTech，向歐洲市場展示彩繪立面光電與淨零建築應用。

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這一連串動作，讓睿田能源不再只是單一技術公司，而是逐步形成具備跨國市場拓展能力的新創企業。

睿田能源的核心技術聚焦於建築整合光電與彩繪立面光電，主張將建築外牆轉化為可發電、可減碳、可揭露、可營運的綠色能源資產。在高密度城市中，傳統太陽能多以屋頂為主要應用場域，但都會區屋頂面積有限，建築外牆、帷幕、商業立面、公共建築與都市更新案，正成為下一階段淨零建築與分散式能源的重要市場。

睿田能源創辦人暨執行長薛煒立表示：「過去我們談太陽能，多半想到屋頂；但當城市屋頂空間不足，外牆就應該成為下一個能源場域。睿田能源要做的，不是把光電板掛上牆，而是把建築外牆升級成城市的能源資產。」

此次榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業類」，對睿田能源而言，具有關鍵意義。對新創企業來說，技術力是基本門票，但能否被市場、合作夥伴與外部評審機制理解，才是進入商業化與資本市場視野的關鍵。國家品牌玉山獎的肯定，使睿田能源在品牌可信度、企業形象與市場溝通上取得更明確的外部背書。

從創投角度觀察，睿田能源目前具備三項值得關注的成長訊號。第一，技術具備差異化，彩繪立面光電切入的是傳統屋頂型太陽能較難覆蓋的建築外牆市場。第二，應用場域明確，包含公共建築、企業總部、商業場域、校園、都市更新與國際永續示範案。第三，國際拓展節奏逐步成形，從美國堪薩斯、紐約 Nasdaq 到巴黎 VivaTech，公司的市場敘事已從台灣示範場域延伸至北美與歐洲市場。

薛煒立表示：「睿田能源現階段最重要的任務，是把技術驗證、品牌信任與國際通路串成一條可規模化的成長路徑。這次從美國到法國，再獲得國家品牌玉山獎肯定，對團隊而言是鼓勵，更是責任。我們希望在6月24日經濟日報創業大賽決選中，讓評審與市場看到，台灣新創不只可以提出創新概念，也有能力把技術推向國際商業場景。」

睿田能源表示，公司近期仍有創新研發相關成果將陸續公布，接下來將持續推進美國、歐洲及亞洲市場合作，同時深化彩繪立面光電於建築外牆、淨零園區與企業ESG場域的應用。公司也將以6月24日經濟日報創業大賽決選作為重要節點，完整呈現睿田能源在技術、商業模式、國際鏈結與品牌建設上的階段性成果。

從堪薩斯到紐約，再到巴黎，睿田能源正以「會發電的牆」作為核心語言，讓國際市場看見台灣淨零建築新創的下一個成長機會。