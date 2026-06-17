台股下半年上看53K　法人端出15檔AI受惠名單

▲群益金融集團舉辦第三季投資展望說明會，群益金鼎證券總經理李文柱（中）、群益投顧董事長蔡明彥（右二）、群益投顧總經理范振鴻（右一）、群益金鼎證券執行副總裁張學菏（左二)、群益金鼎證券資深副總裁曹厚生（左一）齊聲喊讚。（圖／群益金融集團提供）

記者巫彩蓮／台北報導

群益金融集團於今（17）日舉辦「2026年第三季投資展望說明會」，群益投顧預估，今（2026）年下半年台股指數區間43000～53000點，惟多頭行情焦點不是指數，而是「AI發展」以及「資金流向」兩者。

台股從台積電（2330）領軍成整體產業鏈「護國群山」效應，其營運正處於巔峰，2奈米製程下半年量產，具備強大訂價權，AI發展從算力、AI基礎建設、TOKEN到AI方案解決者，企業成長動能符合AI基礎建設、矽光子等長線宏大敘事，市場資金願給高溢價。

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儘管有AI產業撐腰，市場觀望聯準會新任主席華許想法與實際做法，必須關注貨幣政策面可能轉變，三大投資策略，包括重質不重量鎖定成長股，嚴控槓桿保留彈性現金水位，分批佈局不追高原則；鎖定AI技術與材料典範轉移；嚴設停損與停利紀律，確認投資型態為價差交易或資產配置。

AI需求優於預期，群益上修今年半導體年成長率為22.6%，全球半導體營收突破1兆美元將提前達標，預期2030年可望超過1.5兆美元。同時隨著AI運算從訓練逐步擴展到推論與邊緣AI應用，AI算力的競爭力來源也變得更多元化。

因此除了先進製程持續需求殷切，台積電仍是成長動能最高的先進製程絕對領先者，持續看好；而先進封裝的各種晶片組應用的多樣性也發展得更加蓬勃，一線OSAT （專業封測廠） 憑藉技術與規模優勢，除了成為承接AI晶片產能外溢的首選外，先進封裝進化為「前段設計的延伸」，投資首選以龍頭廠日月光(3711 )、力成(6239)為主。

此外Agentic AI也將帶動傳統CPU伺服器需求，Vera Rubin平台總共將包含5種機櫃級系統，櫃數增加包括組裝、機櫃、滑軌、散熱業者業績當然可望持續成長，勤誠(8210)持續正面看待。

更高的算力代表更高的功率需求與散熱要求，看好公司仍為台達電(2308)、奇鋐(3017)等，而PCB族群也隨AI伺服器的迭代與ASIC AI晶片的成長與光通訊的發展而受惠，看好台光電(2383)、健鼎(3044)。

台積電不斷開出新產能，一座3nm的晶圓廠造價約150～200億美元，在美建廠則超過200億美元，相關廠務公司直接受惠，看好致茂(2360 )、鴻勁(7769 )、閎康(3587 )、旺矽(6223 )、昇陽半導體(8028)、亞翔(6139 )、漢唐(2404 )、聖暉*(5536 )等。

