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港都誠實徵文學子表現優！永慶加盟四品牌高雄區經管會齊心推動　教育局長也喊讚

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶加盟四品牌高雄區經管會齊心推動誠實徵文比賽，見證港都學子的人文軟實力。

財經中心／綜合報導

由永慶慈善基金會主辦的「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，高雄區頒獎典禮於6月14日隆重。高雄市政府教育局長吳立森、永慶慈善基金會董事長趙怡與永慶加盟四品牌經管會長及獲獎學校代表也共襄盛舉，齊聚見證港都學子的誠實榮耀。本屆賽事在高雄市引發熱情迴響，高達108所國中小學熱烈響應，校數突破全市三成，並繳出1,658件精彩創作；統計近三年來，高雄賽區更已累積高達4,618件稿件，彰顯出港都孩子們兼具優秀寫作才華與誠實美德的人文軟實力。

本屆高雄區各組冠軍作品文筆成熟、極具心靈渲染力，獲評審團高度評價。中正國小謝安晴榮獲國小中年級組冠軍，透過拾獲錢包的過程，以內心兩個聲音如同拔河般的掙扎，將誠實定義為重要寶藏，表現出具象化的心路歷程。

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高年級組冠軍則是文府國小蔡宜臻，以海涅名言精準點出謊言與誠實的拉扯，並真實敘述自己因偷滑平板面對媽媽質問時，短短幾秒內跨越「自欺」屏障的內心交戰，最終勇敢坦承、正視錯誤的省思，情意扣題且生動有味。國中組冠軍七賢國中廖書嫻，以「張釋之執法」為引，論述誠實是忠於自我的言出必行，並將不誠實的誘因譬喻為糖衣毒藥。完美駕馭「誠實與信任」雙軌題型，思辨與文采兼具。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲高雄區各組冠軍作品文筆成熟、極具心靈渲染力，獲評審團高度評價。

港都學子對誠實的追求不僅熱烈，更是堅持不懈。大寮區永芳國小的李鎮國同學便是最佳典範，從高雄區首屆賽事起便年年參賽，今年再度憑藉著優秀文采摘下高年級組佳作，創下全高雄市唯一「連續三年抱回獎項」的紀錄。也用行動證明，品格養成絕非一朝一夕的口號，而是長時間的身體力行，這份誠實信念也獲得主辦單位高度肯定，特地加碼頒發特別獎學金以茲鼓勵。

這場極具教育意義的活動，由永慶房產集團旗下高雄區的永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產全力贊助。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德分享，同仁除了在校園與門市推廣，只要親友家中有就讀國中小的學童，大家也都會主動聯繫宣傳，直接把誠實觀念帶進每家每戶。時刻提醒自己保持誠實的初心。永義房屋高雄區經管會長黃俊宏則透露，同仁宣傳力量驚人，許多加盟店主動走進校園，甚至自掏腰包為獲獎學生加碼獎學金，用最直接的實質獎勵，全力激發港都學子的創作熱情。

有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志指出，有巢氏房屋一直把守護社區當作責任，辦理徵文比賽不僅能彰顯企業的誠實精神，更讓品牌多了一份社會關懷與溫度。台慶不動產高雄區經管會長李信輝也指出，校園與公家機關對於誠實徵文活動反應非常熱烈，未來將持續深化宣傳至校園，透過持續不懈的推動，陪伴誠實的種子在港都茁壯成林。

永慶房產集團與永慶慈善基金會長期推動「誠實」價值，在高雄開辦三年來，已成為港都極具指標性的品格教育舞台，期待藉誠實徵文比賽的持續推動，讓孩子從小養成誠實的價值觀，成長不走彎路。

第四屆永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及作品，可至官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2026/winnerlist/

#高雄 #永慶慈善基金會 #永慶房產集團 #誠實

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關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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