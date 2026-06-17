被動元件MLCC股價噴出！2家提前開獎　國巨單月獲利年增112%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

被動元件MLCC（積層陶瓷電容）族群受惠於缺貨潮擴散，迎來史上最長缺貨潮，今（17日）股價續噴出，禾伸堂（3026）收漲停，國巨（2327）再戰千元，而國巨與信昌電（6173）被要求提前公布單月獲利，前者5月單月年增逾112%，信昌電年成長則高達600%。

MLCC此波受惠AI 伺服器、車用電子、高速運算等供應需求升溫下，市場需求大增，華新科此前在股東會上更率先喊出缺貨潮或將延續至2027年以後。

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MLCC廠國巨、華新科（2492）、禾伸堂、信昌電4巨頭短線股價吸金，國巨今日一度上攻至998元，再戰千元，惟終場僅上漲34元或7.16%、984元作收；華新科以上漲48元或9.72%、542元今日最高價作收，差一檔漲停；禾伸堂盤中即攻上漲停價896元至收盤；信晶電重回300元，以上漲13.5元或4.7%、300.5元作收。

而由於股價族群股價波動大，被要求提前公布獲利，其中龍頭國巨5月單月營收150.58億元，年增47.5%，稅後純益32.75億元，年成長112.7%，每股獲利1.60元，年成長112.7%。

信昌電5月單月營收4.58億元，年增365%，稅後純益8500萬元，不僅轉虧為盈，年成長600%，每股獲利0.5元，年成長600%。