收藏不必再猶豫！永慶房屋讓高收入成實現熱愛的底氣

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看到喜歡的限量公仔還要猶豫嗎？！

熱門聯名快閃還要周末人擠人嗎？！

對不少永慶房屋同仁來說，加入永慶後最有感的改變，不只是薪資數字提升，而是生活中多了更多「我可以」的選擇。

永慶房屋近期推動「你的薪自由」社群活動，同仁紛紛留下加入永慶後，生活水準的提升；而這些改變的背後，反映的是永慶房屋長期打造的優渥薪獎及月休最高10天制度，此外還有團隊合作文化與AI科技工具，協助同仁在工作中累積成果，也在生活中實現熱愛。

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▲即使漫威熱門公仔上漲，高英哲仍能依照喜好完整收藏，收藏總價值預估高達百萬元。

收藏不再只能放進購物車 永慶打造同仁「薪自由」

制度支持也讓同仁實現不同版本的「薪自由」。2008年《鋼鐵人》上映後，永慶房屋店長高英哲便迷上漫威英雄。對許多人而言，動輒上萬元的精緻公仔需要再三衡量；但他憑藉穩定的百萬年薪，在兼顧家庭開銷之餘，把喜愛的角色帶回家。隨著專業累積，高英哲的收入也持續成長翻倍，即使前些年《復仇者聯盟4：終局之戰》帶動熱門公仔價格上漲，他仍能依照喜好完整收藏。如今，他更在家中客廳規劃整面玻璃展示櫃，收藏總價值預估高達百萬元。

經紀人員優瑪・莎韻從高中起就喜歡扭蛋與公仔。學生時期連60元扭蛋都要考慮許久，出社會從事活動行銷後，也因底薪有限、獎勵制度不夠明確，只能偶爾把收藏當作犒賞。但在加入永慶房屋後，前12個月每月6萬元收入保障，讓她專心學習房仲專業，短短一年半薪資月破十萬。面對喜歡的扭蛋、公仔等，她也能直接收藏「端盒」，笑說：「現在都不用扭了，直接整套買起來！」

不只第一線房仲，門店主任秘書廖婉婷也透過穩定收入與透明評核，將喜愛的日本動漫IP《吉伊卡哇》周邊帶回家。她表示，一般企業行政職年終獎金多半固定，但在永慶房屋評核機制透明，獎金有機會隨表現成長，讓她更有餘裕投入興趣；加上排班彈性，也能選擇平日參加周邊活動、逛快閃店，避開假日人潮。

▲不用偶爾犒賞，讓悠瑪·莎韻穩收十萬，收藏「端盒」不是夢。

▲不只第一線房仲，永慶房屋評核機制透明，獎金有機會隨表現成長，廖婉婷也把熱門IP帶回家。

保障6萬12個月收入 協助新人穩定起步

對許多轉職者來說，踏入房仲產業最大的顧慮，往往是初期收入不穩。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，為降低新人轉職壓力，永慶房屋提供前12個月每月6萬元收入保障，讓新人能先專注學習專業、熟悉商圈經營與客戶服務流程，不必一開始就被收入壓力追著跑。首年保障期後，仍有每月最低4萬元的收入保障，底薪最高可達7.5萬元！

除了收入保障，永慶房屋也重視同仁的工作與生活安排。公司推動彈性工作8小時制度，經紀人員可在主管協調下，依生活需求選擇適合班別；2025年更推出「月休最高10天」福利，除7天例休外，只要完成工作目標或績效達標，即可額外取得最高3天「帶薪福利假」，讓同仁有更多時間安排家庭、興趣與休閒生活。

團隊支援與AI工具 降低新人摸索成本

房仲工作看似個人業績導向，但實際上更需要團隊支援與經驗傳承。塗振宏說明永慶房屋透過一對一師徒制，新人在師父帶領下服務流程；團隊也會依專長分工，從物件開發、帶看解說、議價協等專業環節都由擅長的同仁協作完成，既提升成交，也提供客戶更妥善的服務。並且只要同仁在過程中有所貢獻，即可獲得相應業績與獎勵。

近年永慶房屋也導入AI科技工具，如「AI智能教練」等應用，協助新人快速掌握工作進度與服務重點，推進案件成交。透過團隊支援與科技輔助雙軌並進，讓同仁把心力更專注在客戶經營，也更有機會挑戰高收入，實現自己的「新自由」。

持續優化職場環境 讓高收入與生活品質並行

人才是企業穩健發展的重要基礎，面對房市競爭與人才需求，永慶房屋持續以具競爭力的薪獎制度、團隊合作文化與數位輔助，搭配「彈性工作8小時」、「最高月休10天」制度，協助同仁提升專業效率、穩定累積收入，並兼顧生活品質。未來，永慶房屋將持續優化職場環境，讓同仁在專業成長中取得高收入成長，也能在日常生活裡擁有更多選擇權、實現熱愛。

▲多項制度加乘，永慶房屋助力同仁「新自由」！