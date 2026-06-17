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集保結算所115年股東常會通過股利分派　宣示打造韌性與普惠金融

▲▼ 集保結算所,股東常會,金融。（圖／集保結算所）

▲集保結算所召開115年度股東常會。

圖、文／集保結算所提供

集保結算所於6/17召開115年度股東常會，會中承認114年度營業報告書及財務報表，並通過每股配發現金股利3元與股票股利2元，展現穩健經營成果及持續回饋股東之承諾。

集保結算所董事長林丙輝表示，114年合併營收達127.6億元，每股盈餘（EPS）7.88元，展現公司近年推動金融深化、數位轉型及多元服務發展已有具體成效。此外，今年以來資本市場交易持續熱絡，上市櫃、興櫃日均成交值破兆元，臺灣更晉升全球第5大資本市場。活絡的市場發展須有穩定、安全且具效率的後台基礎建設支撐，集保採「韌性」與「普惠」雙軌並行的發展主軸，持續強化核心系統與基礎建設，以務實審慎的態度因應快速變化的金融環境。

在「韌性」方面，集保致力於強化金融市場基礎設施的穩定與安全，提升存託系統作業量能與效率，並深化監理科技應用及資安防護機制，以增強整體市場服務韌性。透過提升系統承載能力、優化作業流程及強化營運持續管理，進一步降低市場作業風險與營運成本，增進結算效率與市場流動性，持續厚實金融市場運作韌性。

在「普惠」方面，集保推動普惠金融與數位服務創新，透過多元化平台與便民措施，提升投資人的數位體驗與服務可及性，讓更多民眾共享金融發展成果，具體成效包括支持臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度發展、持續優化「集保e手掌握」App服務功能，並推動股務事務e櫃台及各項股東權益服務數位化，協助投資人更便利地掌握資產資訊、行使股東權利，提升市場透明度與服務品質。

林丙輝表示，集保在114年訂定3年內將永續金融商品投資部位達到新臺幣100億元目標，在市場永續商品日益豐富的有利條件下，集保已於今年6月提前達陣，實現以具體行動支持永續金融及淨零轉型的堅定承諾。另響應金管會之我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖，集保率先於114年報中以專章揭露永續相關財務資訊，期能發揮業界標竿作用，帶動市場共同提升永續資訊透明度。

展望115年，集保結算所將以金融科技為本，推動資訊整合與數位轉型，深化多元市場服務，並透過跨界、跨業、跨境資料整合，秉持與業者共好及協助主管機關推動金融發展之理念，致力於強化市場基礎建設與服務量能，助力金融安全與發展持續並進。同時推動五大營運計畫，包括強化後台基礎建設，引領投資安心前行；建構數位創新服務，鏈結虛實資產發展；提升股務數位機制，便捷股東行使權利；佈建資訊韌性，捍衛市場權益；以及實踐ESG發展，助推永續轉型。

未來集保結算所將持續扮演資本市場關鍵基礎設施角色，與主管機關及市場業者攜手合作，打造更具韌性、效率與普惠性的金融服務環境。

關鍵字： 集保結算所股東常會金融

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