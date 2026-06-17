永豐金股價刷新高　總座：反映市場認同度、經營團隊聚焦策略發展

▲永豐金股價創新高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）於今（17）日召開法說會，總經理朱士廷談到股價超越玉山金（2884），並創下36.8元歷史新天價的看法，他說，目前股價淨值比約1.9倍多，股價表現代表市場的認同度，而玉山金是「可敬的對手」。

朱士廷強調，經營團隊的核心職能在於負責營運策略發展，股價屬於市場機制，公司會予以尊重，股價表現跟基本面就像「主人與狗」，主人代表現基本面，狗是股價，狗圍繞主人活動，而股價最終反映基本面。

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日前永豐金大股東有向國泰金（2882）、中信金（2891）求售，而朱士廷則以「江湖傳說無法評論」來回應。

永豐金第一季營運表現，展現了去年併購京城銀行、匯立證券所帶來的實質正面效益，稅後淨利達109.74億元，較前一年度成長52%，每股稅後盈餘（EPS）為0.76元，年化股東權益報酬率達17.1%；第一季淨收益為261.99億元，主要的成長動能來自利息淨收益與手續費淨收益的強勁表現。

受惠於美元降息、放款成長及併購效益，永豐金第一季合併利息淨收益年成長41%；合併手續費淨收益在財管與證券經紀業務的帶動下，年成長43%，而合併其他淨收益則受惠於資本市場熱絡，自營以及創投都有不錯的表現，年成長35%。

永豐銀第一季淨收益170.7億元，年增15.8%，稅後淨利73.78億元，年成長18.9%，年化股東權益報酬率達14.8%，主要利息淨收益受惠於美元資金成本下降及強勁的外幣放款成長，年增25%，達98.54億元。手續費淨收益44.63億元，年增6.2%，主要由財富管理業務貢獻，其他淨收益亦成長3.2%。資產品質維持穩健優異，逾放比微降至0.18%的低水準，備抵呆帳覆蓋率達795%。

京城銀第一季稅後淨利15.39億元，大幅成長144.1%。第一季利息淨收益年增6.6%，達15.46億元，手續費淨收益年增36%，達6.51億元，表現亮眼，主要是由保險等財管業務所帶動。

永豐金證今年第一季稅後淨利為23.63億元，年增96%，創歷年新高，年化股東權益報酬率高達23.1%。經常性淨收益年成長56%，達44.60億元，其中手續費淨收益年成長78%，達42.57億元，由於於台股價量齊揚，經紀手續費大幅成長103%，而泛財管手續費亦成長31%，加上資本利得的貢獻，整體淨收益年增72%，達63.84億元。