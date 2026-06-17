Meta誤封帳號逾百人未解　數發部：公司承諾18：00前恢復

▲Meta旗下社群平台Instagram與Threads近日爆發大規模停權災情，世足台灣轉播單位愛爾達也一度成為受災戶。數發部今日指出，Meta承諾18：00前恢復。（圖／翻攝自Facebook／eltasports）

記者陳瑩欣／台北報導

數位發展部今（17）日表示，Meta 公司因年齡驗證機制技術問題，導致全球 Facebook、Instagram、Threads 用戶陸續傳出帳號遭誤封情形。數發部已彙整近百名遭誤封的媒體機構與公眾人士名單，要求 Meta 於今日18：00前完成解封；Meta 也承諾，將依數發部要求，對誤封帳號採取「主動偵測、主動復權」措施。

數發部指出，Meta 自14日深夜起，因執行年齡驗證機制發生技術問題，造成全球 Facebook、Instagram、Threads 使用者帳號遭系統誤判停權。為保障台灣用戶權益，數發部要求 Meta 不應讓用戶自行承擔申訴成本，應主動偵測受影響帳號並協助恢復使用，簡化復權程序。

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數發部表示，經與 Meta 公司高層直接交涉後，Meta 已承諾即日起依數發部提議方式辦理。根據數發部掌握的通報數據，截至今日16：00，已有近 9 成遭誤封帳號依此方式完成復權。不過，數發部也指出，目前仍有部分帳號尚未恢復，並要求 Meta 在今日18：00前完成已知名單的解封作業。

數發部說明，澳洲於去年 12 月率先針對未滿 16 歲青少年實施社群媒體使用禁令，英國日前也宣布計畫跟進。Meta 為因應兒少網路安全需求，自今年 5 月起推出全球性青少年網路安全措施與年齡驗證機制，主動辨識未滿 13 歲用戶，但此次因技術問題，造成全球用戶不分區域或族群遭系統誤判停權。

數發部強調，保護兒少網路安全的理念值得肯定，但用戶不應承擔 Meta 技術不完備所造成的影響與行政成本。數發部自 15 日上午起，即主動要求 Meta 台灣公司加速協助停權帳號復權。Meta 目前已承諾主動盤點並恢復此波誤封帳號，同時仍保留既有申訴管道，若用戶發現帳號尚未復權，仍可循原管道提出申訴。

數發部推估，目前台灣應有超過 200 個媒體機構與不分黨派公眾人物，以及數千個民眾帳號曾遭誤封。部分帳號因平日高度受到關注，可能較容易遭有心人士濫用檢舉功能，因此被系統優先誤判停權。

數發部指出，目前遭誤判帳號已陸續解封。媒體方面包括中央通訊社、公共電視、民視；公眾人士方面包括前總統陳水扁、民進黨前立委陳柏惟、國民黨新北市長參選人李四川、國民黨青年團、民眾黨前主席柯文哲、民眾黨台北市議員黃瀞瑩等多個帳號，均已恢復使用。

不過，數發部也注意到，近日仍有新增誤封帳號，且部分帳號在復權後又再度遭系統誤判封鎖。對此，Meta 表示，經全力搶修後，已初步修復相關技術錯誤。

數發部表示，將持續關注事件發展，要求 Meta 保障國人使用權益，並檢討現行年齡驗證機制與技術工具，避免類似誤判再次發生。