被動元件MLCC股價噴出！2家提前開獎 國巨單月獲利年增112%

被動元件MLCC（積層陶瓷電容）族群受惠於缺貨潮擴散，迎來史上最長缺貨潮，今（17日）股價續噴出，禾伸堂（3026）收漲停，國巨（2327）再戰千元，而國巨與信昌電（6173）被要求提前公布單月獲利，前者5月單月年增逾112%，信昌電年成長則高達600%。

外資賣超206億！「油價下滑」回補航空雙雄 10檔買賣超一次看

聯準會新任主席華許初登場，市場聚焦其貨幣政策立場，加上台指期結算，今（17）日台股震盪小紅作收，外資賣超206.55億元，終止連三買，美伊展望和談，油價可望走跌，外資大舉買超長榮航（2618）10.2萬張，居買超第一名個股，而華航亦回補2萬張，居第三大買超個股。

永豐金股價刷新高 總座：反映市場認同度、經營團隊聚焦策略發展

永豐金（2890）於今（17）日召開法說會，總經理朱士廷談到股價超越玉山金（2884），並創下36.8元歷史新天價的看法，他說，目前股價淨值比約1.9倍多，股價表現代表市場的認同度，而玉山金是「可敬的對手」。

台股下半年上看53K 法人端出15檔AI受惠名單

群益金融集團於今（17）日舉辦「2026年第三季投資展望說明會」，群益投顧預估，今（2026）年下半年台股指數區間43000～53000點，惟多頭行情焦點不是指數，而是「AI發展」以及「資金流向」兩者。

大立光提前開獎！4月每股賺13.95元 年增91.88%

大立光（3008）今日公告，因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，4月獲利18.31億元，每股賺13.95元，年增91.88%。

國泰投信8檔基金「淨值重算」 公司祭買貴現金補償3措施

國泰金（2882）旗下國泰投信爆發罕見缺失，公司向外揭露8檔基金淨值算錯因此要重算，導致投資人可能因此要付出更高價格申購基金，影響期間最長1至7個月不等，國泰投信因此祭出3大補救措施，強調買貴的基金會補償現金，如果買到較便宜的基金，價差也不會追回。

7金控大象跳舞！國泰金、富邦金領軍飆新高 高息ETF搶進抬轎

金控除息日期陸續出爐，加上高股息ETF換股卡位，帶動這一波壽險大型金控股強勁攻勢，今（17）日國泰金（2882）一度跌至盤下立刻急拉而上，上攻到117元，續創金控成立以來新高價位，漲幅逾6%，富邦金（2881）同步創下139元新高，凱基金（2883）、元大金（2885）、永豐金（2890）同步飆新高，台新新光金（2887）刷合併來新高。

面板回神！友達發「光」噴漲停 群創、彩晶漲逾半根停板

友達（2409）鎖定CPO光通訊、Micro LED等新事業推動轉型，股價從29.6元高檔拉回測試月線，今（17）日攻勢再起，開低之後直奔26.25元漲停價位，到11點３5分成交量突破50萬張，居上市成交量最大個股，漲停委買張數逾６萬張，彩晶（6116）強彈一度攻克18.25元漲停價位。

王品股東會通過超額配發16.11元現金股利 股東嗨翻

王品（2727）今日召開2026年股東常會，會中通過2025年財務報表與盈餘分配案，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，感謝股東的支持與勉勵，回顧2025年，在王品全體同仁的努力下，繳出亮眼成績單，今年也延續好表現，前5月的合併營收提前突破新台幣百億大關達107億元，經營團隊將繼續努力，共創佳績。

大立光挾CPO飆回5千金俱樂部 類股3檔觸漲停

光電股龍頭大立光（3008）爆出CPO（共同封裝光學）技術領先逾3個世代，今（17）日盤中股價飆漲逾9.26%至5310元，正式攻回5千金俱樂部，類股包括中揚光（6668）、今國光（6209）、先進光（3362）等3檔觸漲停，同步上演慶祝行情。