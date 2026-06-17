外資賣超206億！「油價下滑」回補航空雙雄　10檔買賣超一次看

▲長榮航今居外資買超第一名個股。（圖／記者蔡玟君攝）
記者巫彩蓮／台北報導
聯準會新任主席華許初登場，市場聚焦其貨幣政策立場，加上台指期結算，今（17）日台股震盪小紅作收，外資賣超206.55億元，終止連三買，美伊展望和談，油價可望走跌，外資大舉買超長榮航（2618）10.2萬張，居買超第一名個股，而華航亦回補2萬張，居第三大買超個股。
美國科技股下挫，今日早盤台股震盪走低，終場翻紅上漲68.2點，以45877.39點作收，成交金額約1.1兆元。
根據證交所統計資料顯示，外資調節206.55億元；投信小幅賣超6.4億元；自營商賣超42.97億元，其中自行買賣部分買超18.76億元，避險操作賣超61.73億元，三大法人合計賣超255.92億元。
今日外資買超前十大個股、張數，分別為長榮航（2618）10萬2133張、友達（2409）7萬5931張、華航（2610）2萬1447張、南亞（1303）1萬9476張、華通（2313）1萬9005張、第一金（2892）1萬3375張、台新新光金（2887）1萬37張、永豐金（2890）9936張、合庫金（5880）9857張、台企銀（2834）9295張。
今日外資賣超超前十大個股、張數，分別為聯電（2303）4萬5460張、力積電（6770）3萬1701張，旺宏（2337）1萬5803張、群創（3481）9933張、緯創（3231）9767張、仁寶（2324）9312張、華邦電（2344）8995張、華新（1605）8124張、兆豐金（2886）7931張、台灣高鐵（2633）7342張。
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