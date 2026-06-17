國泰台大產學：上修GDP增長預估至10.1％　6月利率政策不變

▲國泰台大產學團隊上修今年台灣GDP至10.1%。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

AI基礎建設資本支出持續上修擴張，帶動出口成長強勁，搭配民間消費同步向上，國泰台大產學團隊上調，今（2026）年台灣經濟成長率預測值至10.1%，原為5.8%，研判有80%的機率落在7.8%至12.8%，原為3%至8%。

國泰台大產學團隊評估，今年第三季台灣經濟氣候，將由「朗」轉為「晴」，出現機率將在60%以上，景氣轉趨擴張，經濟成長動能強勁但不均衡，且通膨相對受控，台灣央行6月將維持利率不變；第三季金融情勢指數續處「寬鬆」區間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

科技大廠雲端與AI基礎建設資本支出持續上修擴張，帶動電子零組件與資通產品出口成長強勁，搭配民間消費因普發現金、股市創高與旅遊活動回溫而成長改善，本團隊上修今年臺灣經濟成長率預測值至10.1%，研判有80%的機率落在7.8%至12.8%。

2月底美以伊戰事爆發增添經濟前景不確定性，國泰台大產學團隊原預測第二季臺灣經濟氣候將為象徵景氣轉弱之「陰」。然而，隨著科技大廠AI資本支出上修帶動臺灣出口強於預期，加上美伊進入停火談判階段緩和市場情緒，使得第二季經濟氣候呈現象徵景氣穩定之「朗」。

展望後市，中東緊張局勢有機會緩解，搭配出口動能有撐，國泰台大產學團隊研判，2026年第三季臺灣經濟氣候，將由「朗」轉為「晴」，出現機率將在60%以上。

得益於AI效應與美伊衝突未再擴大，第二季台股屢創新高，提振台灣金融情勢指數(FCI)站穩「寬鬆」區間，展望第三季，國泰台大產學團隊預估，中東緊張局勢有機會緩解，搭配出口動能有撐，研判金融情勢指數續處「寬鬆」區間。

影響今年台灣經濟成長的主要因素：中東戰局推升油價，通膨風險增添美國期中選舉結果及政策不確定性；美國232/301調查將銜接122關稅到期，關稅議題續限制全球貿易成長； AI資本支出及需求熱潮是否持續暢旺，直接帶動臺灣投資與出口表現； Fed主席華許（Warsh）政策立場的不確定性，影響美國景氣與通膨波動；中國兩會維持擴張性財政與貨幣政策，能否支撐景氣待觀察。

