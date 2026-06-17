快訊／台股12檔「抓去關」新名單　禾伸堂、金山電明起20分鐘撮合

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（17）日一口氣公告12檔處置股新名單，預計自明（18）日起關到7月2日，其中被動元件飆股禾伸堂（3026）、金山電（8042）皆為20分鐘撮合，投資人進出要多加注意。

以下是12檔處置股新名單明細：

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台光電（2383）：5分鐘撮合

原因：最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達173.68%

揚博（2493）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達40.43%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達68.5元

禾伸堂（3026）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.20%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達254.00元；最近30、60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅各達198.66%、646.66%、737.38%

微端（3285）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達42.34%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大5.73倍

旭然（4556）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達40.14%；最近60個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達155.59%

環宇-KY（4991）：20分鐘撮合

原因：當日本益比為231.40、股價淨值比為15.88且為其所屬產業類別股價淨值比之2.76倍、當日週轉率達5.03%、摩根士丹利證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達3.75億元，且占當日該有價證券之總成交金額10.92%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達3.75億元，且占當日該有價證券之總成交金額10.92%

立凱-KY（5227）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達46%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大12.25倍；當日週轉率達6.16%

凱鈺（5468）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達48.2%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大12.52倍；當日週轉率達6.29

朋億*（6613）：5分鐘撮合一次

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達34.38%

創新服務（7828）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達30.22%

鈦昇（8027）：20分鐘撮合

原因：股價淨值比為9.47且為其所屬產業類別股價淨值比之4.13倍、當日週轉率達9.14%

金山電（8042）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達32.36%；近30、60、90個營業日各漲131.4%、257.62%、203.07%；當日週轉率達15.2%