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對於通行荷莫茲海峽　馬士基：謹慎觀望、暫不調整現有運營安排

▲馬士基航運。（圖／港務公司提供）

▲馬士基航運對於開放荷莫茲海峽採取謹慎觀望態度。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

美伊預計本周五(19日)簽署諒解備忘錄，同時開放關閉長達108天的荷莫茲海峽，對此馬士基航運在接受國際媒體訪問時表示謹慎觀望，暫不調整現有運營安排，與我國陽明海運態度一致。國內業界高階指出，目前協定內容尚未公開，而且該協定有效期為60天，船公司估計都會觀察一段時間再做決定。

挪威著名市場分析機構Xeneta首席分析師Peter Sand指出，大多數船公司短期內可能會先觀察協定的實際執行效果以及區域安全形勢是否真正穩定，然後再決定是否恢復正常運營。

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赫伯羅德航運對於開放荷莫茲海峽採取比較樂觀積極態度，該集團發言人表示，公司目前仍有4艘船舶被困在波斯灣內，公司正積極推動這些船舶儘快通過海峽離開相關海域，並希望最早於本週末或下周初完成全部撤離工作。

赫伯羅德認為，在海峽關閉超過15周之後，局勢出現緩和跡象無疑是一個積極信號。 這不僅對保障船員安全、穩定客戶供應鏈具有重要意義，也是航運市場恢復正常運營的關鍵一步。

該公司今年4月底，其旗下「TEMA EXPRESS」輪已成功駛離波斯灣；儘管數周前曾有一艘租給馬士基使用的貨櫃船在波斯灣海域遭遇不明飛行物碎片擊中並引發小規模火災，凸顯了當地局勢的潛在風險。

馬士基則仍選擇保持高度謹慎，暫未調整其在相關區域的運營安排。馬士基表示，已公佈的協定無疑是一個積極且令人歡迎的發展，但目前公開披露的資訊仍然有限，市場尚無法準確評估該協定將對中東地區物流運輸及海上貿易活動產生何種實際影響。

馬士基強調，現階段公司在該地區的運營政策不會發生變化。在獲得更多明確的安全保障資訊之前，公司將繼續維持現有運營策略，以確保船員、船舶及客戶貨物的絕對安全。

Xeneta首席分析師Peter Sand分析，如果未來幾周能夠證明船舶可以安全通行且停火協議持續有效，那麼率先恢復波斯灣航線運營的船公司將獲得明顯的先發優勢。恢復正常運營將有助於提升運力利用率、縮短運輸週期，並緩解此前因繞航產生的額外成本。

關鍵字： 通行荷莫茲海峽馬士基謹慎觀望

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