台北國際食品展與相關展出今年規模創新高　精準食代×綠色智慧

▲今年台北國際食品展將有16個台灣縣市政府專館，圖為去年的「澎湖物產館」。（圖／澎湖縣政府提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的2026年「台北國際食品展」聯合「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，五展於6月24日起至27日在台北世貿一館、南港展覽1館及2館三大展館展出。今年展覽規模再創新高，匯聚近1800家國內外參展廠商、使用4750個攤位，展現台灣作為全球食品產業供應鏈關鍵樞紐的重要地位。

本屆展覽以「精準食代×綠色智慧」為主軸，從研發、生產到包裝與餐飲服務的全鏈創新，並結合AI應用與永續技術，加速食品產業智慧化與低碳轉型。

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今年展覽國際參與再創新高，吸引來自33個國家及地區參展，並有21國籌組國家館共同展出，展現高度國際化規模；其中「台北國際食品展」首度獲美國農業部(USDA)認證納入「USDA Endorsed Trade Shows」，彰顯本展作為拓展亞洲市場重要平台之地位，拉丁美洲友邦及貝里斯亦設專館展出農產加工成果；台灣則由農業部領軍籌組台灣館，串聯16個縣市政府特色專館，共同展現本土農業實力與食品研發能量。

本屆台北國際食品展首創「食在健康館」於「世貿一館」登場，聚焦精準營養與植物基食品應用，集結沛承、台灣荃新、銘崎生物科技、美商CAHOKIA RICE及匈牙利VITAMIN BOTTLE LTD.等國內外業者，呈現完整健康食品產業鏈與商機應用；同時攜手「有趣市集」打造「有趣能量補給站」，以植物肉及機能飲品等互動體驗強化技術落地。

展期間亦舉辦「食品創新趨勢論壇」、「保健食品產業高峰論壇」、「採購洽談會」及「綠色願景獎」，促進產業交流、國際商機與永續發展。