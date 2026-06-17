台積電穩坐「繳稅王」貢獻國庫2000億　鴻海、廣達追不上

▲台積電蟬聯繳稅王 。（資料照／記者陳筱惠攝）
記者許力方／台北報導
5月報稅季告一段落，財政部最新統計顯示，全國營利事業所得稅自繳稅額突破7079億元、年增逾兩成。其中，「護國神山」台積電推估繳納營所稅接近2000億元，持續蟬聯「繳稅王」，不僅穩坐全台企業繳稅冠軍，更是推升整體稅收的重要來源；鴻海、廣達則分居亞、季軍，繳稅200、100億元。
企業獲利續強 營所稅突破7000億元
依財政部公布資料，今年營所稅結算申報自繳稅額（不含暫繳）達7079.1億元，較去年增加21.33%；未分配盈餘申報自繳稅額則達645.4億元，年增近五成，反映企業整體獲利動能延續。
從五區國稅局觀察，北區國稅局因涵蓋新北、桃園、新竹等科技產業重鎮，企業申報自繳稅額達3685.9億元，年增28.76%，持續居全國之冠。台北國稅局則以2209.3億元居次；高雄、中區與南區則呈現不同程度變化。
台積電穩坐冠軍 鴻海廣達難追近
雖然國稅機關基於保密規定，不會公開個別企業納稅資料，但依企業財報與申報數據交叉推估，台積電再度蟬聯企業繳稅王，營所稅金額估接近2000億元，較前一年大幅成長超過五成。
除了台積電外，推估鴻海今年申報稅額約落在200億元規模，維持前段班地位；廣達也被視為有望首度擠進企業繳稅前三名，繳稅金額破100億元。不過鴻海、廣達繳稅金額仍與台積電有一大段差距。
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