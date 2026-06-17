為穩物價吞6000億！台電曝虧損關鍵　再扛天然氣漲幅50%

▲台電因吸收燃料成本導致財務吃緊，今年將陸續加入4部大型燃氣機組確保供電穩定。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

外界近期關注台電財務狀況及供電穩定議題，台電17日表示，近年累積虧損主因並非能源政策，而是俄烏戰爭後國際燃料價格大幅飆升。為配合政府穩定物價、減輕民生及產業負擔，台電迄今已吸收超過6000億元發電成本。此外，今年中東局勢升溫，美、以、伊衝突引發天然氣價格波動，台電也協助中油吸收天然氣成本，負擔氣價漲幅達50.92%，進一步加重財務壓力。

針對外傳台電下半年將循「中油模式」，向8家公股銀行申請3000億元專案貸款一事，經濟部長龔明鑫表示，台電肩負穩定供電、照顧民生及推動淨零轉型等任務，長期民生電價未完全反映成本，加上疫情及國際能源價格波動衝擊，導致資金需求增加。不過他也強調，相關融資主要用於燃料採購及營運周轉，並非解決台電財務問題的根本辦法。

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▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者劉耿豪攝）

AI帶動用電成長 4部燃氣機組今年加入供電

面對台灣美國商會在年度白皮書中關切能源供應與電網韌性問題，台電表示，近年AI及高科技產業快速發展，帶動整體用電需求持續攀升。為確保供電穩定，今年興達新2、3號機及台中新1、2號機等4部大型燃氣機組將陸續加入供電行列，總裝置容量達520萬瓩。

台電指出，除新增發電機組外，也將透過再生能源、抽蓄水力及負載管理等多元調度措施，持續滾動檢討電力供需，確保民生及產業用電無虞，呼籲國人及產業界放心。

推動電網韌性計畫 強化國安等級防護

在電網韌性方面，台電表示已推動「強化電網韌性建設計畫」，以「分散、強固、防衛」三大主軸進行建設，由電廠直接供電至產業園區，優先滿足高科技產業需求，並將既有電力幹線保留給民生使用，以降低停電事故衝擊及擴大風險。

台電強調，電力穩定已是國家安全的重要一環，國內重要電廠均列為關鍵基礎設施，目前除增派保安人力外，也定期進行防護演練，以確保面對各類突發事件及外部威脅時，電力系統仍能維持穩定運轉。同時，台電也將持續向政府爭取財務改善方案，以支應後續電源開發及電網建設所需資金。