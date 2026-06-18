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快訊／玩真的！慧洋海運董事長藍俊昇私人投資慧翔航空回饋澎湖鄉親

▲慧洋董事長藍俊昇指出，公司擁有國際大租金最重視的節能減碳除船隊。（圖／記者張佩芬攝）

▲慧洋董事長藍俊昇私人投資慧翔航空回饋澎湖鄉親。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

昨(17)晚深夜，航空界退休高階在LINE上發出訊息，指出出身澎湖的慧洋海運董事長藍俊昇，本月16日已經向民航申請籌設慧翔航空，計畫斥資60億新台幣，引進5架ATR600飛機，運營台灣本島至金門、澎湖等離島航線，解決澎湖地區空中運能不足的困境，之後擴展到東北亞，帶動澎湖觀光。

對於這個訊息，因為時間已晚記者不便向藍俊昇本人查證，但公司內部主管表示，藍俊昇個人是有這項計畫。藍俊昇在今年農曆春節返鄉，接受澎湖有線電視訪問時表示，成立航空公司是縣長陳光復的願意，且還有另一位大投資人。他說：「我現在還有能力就幫幫忙。」

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藍俊昇透露，去年陳縣長向總統賴清德當面爭取設立澎湖自己的航空公司，獲總統支持，隨後邀他投資經營，公司也不排除讓縣民認股。稍早已安排拜訪過交通部長陳世凱，獲得部長支持。

慧翔航空今年5月15日在台北市政府獲准公司登記，資本總額7億元，資本額5千萬元，規劃將以"安全、便捷、舒適、差異化"為核心經營理念，致力於打造台灣地區優質的航空公司，為台灣、國際旅客提供高品質的航空出行服務。

慧洋是全球最具規模的散裝船隊船東之一，現有船隊規模約130艘，總載重噸位超過680萬噸。藍俊昇出身澎湖政治世家，長期關注澎湖地區的發展，為回饋澎湖鄉親，解決澎湖地區旺季運能不足的困境，配合政府促進離島經濟發展，開發澎湖觀光資源。

公司規劃在2028年首航台北至澎湖、高雄至澎湖、台北至金門、高雄至金門航線；2029-2032年增加飛航高雄-台北接駁航線與台北、澎湖-東北亞區域航線，逐步拓展國際航線網絡。

機隊部分，慧翔航空將採用購租飛機的方式組建機隊，以滿足不同航線的運營需求，預計2028年引進5架ATR600飛機，運營台灣本島至金門、澎湖等離島航線。2029年-2034陸續引進空中巴士節能機型，增加飛航台北、澎湖至東北亞航線，逐步拓展國際航線網絡。

慧翔航空將聚焦台灣地區離島旅遊市場及以澎湖為基地至東北亞國際旅遊市場航線，通過提供差異化特色產品，聚焦「離島特色」和「區域聯動」兩大核心，打造差異化競爭優勢。

慧翔航空已經組建了一支由航務、機隊、飛安、維修、品保、服務、運營等核心崗位人員組成的專業經營團隊，主要成員均來自國內外優質航空公司，擁有豐富的民航業管理經驗，將為公司的安全運營和優質服務提供有力保障。

關鍵字： 慧洋海運藍俊昇私人投資慧翔航空回饋澎湖

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