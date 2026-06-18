森崴能源「接刀仔」賠160萬又買回：搞不好像力積電

▲森崴能源因財報顯示淨值轉為負數，6月23日終止上市。（圖／CTWANT提供，下同）

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正崴集團旗下綠能上市公司森崴能源（6806）因財報顯示淨值轉為負數，加上私募引資計畫未能成功推動，確定將於6月23日終止上市。隨著下市日期逼近，市場除關注近3.3萬名股東權益外，也再度掀起投資人面對鉅額虧損時的心理層面討論。

財經網紅葉育碩近日分享身邊案例指出，一名友人先前透過融資買進森崴能源（6806）39張股票，最終在股價跌至5.49元時停損出場，累計虧損約160萬元。原本以為對方已經結束這筆投資，未料近期卻再度買回9張，讓他直言「被森崴糟蹋過，一天沒被糟蹋就渾身不舒服」。

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葉育碩表示，詢問對方再次進場原因後，得到兩個主要理由。其一是認為股價已跌至低檔，後續下跌空間有限；其二則是期待森崴能源未來有機會比照力積電（6770）模式，在完成整頓後重新掛牌上市。

森崴能源近年股價走勢劇烈波動。回顧歷史資料，該公司曾於2024年7月創下192元高點，但之後股價一路走低，17日盤中最低來到3.62元，成為台灣首檔走向下市的綠能概念股。

今年第一季財報顯示，森崴能源虧損超過18億元，導致公司淨值轉為負數。台灣證券交易所已公告，該股將於6月23日終止上市。自5月15日起，森崴能源已被列為全額交割股，並採每30分鐘撮合一次的分盤交易方式，直到下市為止。

根據台灣集保結算所6月12日統計資料，目前持有森崴能源股票的股東仍有32950人，其中持股超過千張的大戶仍有7人，顯示即使面臨下市命運，市場上仍有部分投資人選擇續抱持股。

葉育碩分析，這類投資心態在市場中相當常見。許多投資人買進股票後，容易受到過往高價表現影響，當股價下跌30%時認為只是回檔修正，跌幅擴大至50%時又覺得價格變得便宜，甚至到了面臨下市風險階段，反而開始幻想「會不會就是最後的轉機？」

對於部分投資人寄望森崴能源重新上市的可能性，葉育碩認為理論上並非完全沒有機會，但企業必須先完成財務結構改善、債務問題處理、營運恢復正常，並重新符合主管機關相關規範，才能爭取重新掛牌資格。葉育碩還透露朋友仍想繼續買進，「看起來他真的是要小賭怡情，大賭郭台銘。」

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