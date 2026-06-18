搶搭SpaceX小心！　專家：市值近3兆美元卻虧損

▲SpaceX上市後17日首次收黑。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美股SpaceX（SPCX）17日迎來首次地心引力考驗，SpaceX上市後連三日飆升後，17日不敵聯準會「放鷹」開高走低、終場下跌4.95%，收在每股191.82美元，盤中更一度從213.80美元的高點急速下殺，市值為2.52兆美元。

這記悶棍已為市場上過熱的散戶投資人敲響警鐘。根據Vanda Research數據顯示，散戶在SpaceX公司上市前三天瘋狂湧入高達3.698億美元，買盤力道是平時最愛的輝達或Nasdaq ETF的整整4倍。

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▲SpaceX於12日上市後連漲3天，17日首度收黑。（圖／達志影像／美聯社）

營收難掩嚴重淨虧損

雅虎財經專欄作家Jared Blikre分析指出，當市場的需求純粹是由指數基金的被動買盤和散戶熱情支撐，而非實質盈餘時，股價就開始與現實脫節。微軟與亞馬遜公司能穩坐兩兆美元市值，是因為它們一年能吐出上千億美元的實質利潤。

反觀SpaceX公司，過去12個月雖然靠著星鏈進帳190億美元營收，但最終財報上寫著的卻是高達87億美元的淨虧損。散戶投資人現在付出的超高溢價，完全是在幫公司幾年後才可能實現的獲利提前買單。

籌碼極低且期權變盤

散戶熱炒卻忽略了SpaceX公司目前在市面上真正能流通的股票僅有約4.2%，這種極低籌碼面的特性，極易導致股價在上市初期被資金不正常地拉高。更危險的是期權市場已經開始變盤，17日交易量暴增至170萬口以上。

▲SpaceX掛牌，馬斯克遠端敲鐘。（圖／路透社）

文章透露，SpaceX看跌的空頭賣權比例已悄悄攀升至44%，顯示華爾街專業機構與避險基金早已悄悄布局防範修正。散戶往往有交易心理盲點，看到股價下跌就急著進場搶反彈，往往淪為高檔套牢韭菜。

機構狠砍估值存在風險

知名研究機構晨星（Morningstar）在SpaceX公司以600億美元全股票收購AI軟體商Cursor後，已將其公允價值下調至每股僅62美元，這意味著目前的股價存在著接近70%的潛在空間。CFRA研究機構也給予賣出評級。

SpaceX公司確實是一家偉大的太空與AI基礎設施公司，但偉大的公司不等於現在的股價可以閉著眼睛買。隨著未來幾個月內部人持股鎖定期陸續解禁，市場將迎來龐大賣壓潮，散戶投資人切忌在此刻盲目接刀。