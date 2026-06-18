台積電漲15元至2400　台股漲近500點重回46K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（18日）以45972.26點開出，指數上漲94.87點，漲幅0.21％。隨後進一步走揚，上漲497.69點至46375.08點，重返46K。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到2395元，漲幅0.42％，隨後漲勢進一步擴大，上漲15元至2400元；鴻海（2317）下跌1.5元至270.5元；聯發科（2454）上漲75元至4535元；廣達（2382）上漲0.5元來到374.5元；長榮（2603）上漲0.5元至194.5元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌507.12點或0.98％，收在51492.55點；標準普爾500指數下跌91.25點或1.21％，收7420.1點；那斯達克指數下跌354.68點或1.34％，收在26021.66點；費城半導體指數上漲182.84點或1.38％，收13477.07點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|51492.55
|▼507.12
|▼0.98%
|S&P500
|7420.1
|▼91.25
|▼1.21%
|NASDAQ
|26021.66
|▼354.68
|▼1.34%
|費城半導體指數
|13477.07
|▲182.84
|▲1.38%
資料來源：證交所
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