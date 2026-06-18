起薪46K！油電糖水鐵飯碗來了　今年招考589人

▲經濟部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部今(18)日表示，為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定589名，每月起薪約4.6萬元，任用滿5年月薪上看6.5萬元，歡迎有志人士踴躍報考。

甄試簡章於今日上網公告，招考名額、用人事業、報名日期、初(筆)試日期及起薪說明如下：

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●總名額：暫定589名。

●用人事業：台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司。

●報名日期：115年6月25日至115年7月13日，一律採網路報名。

●初(筆)試日期：115年10月18日，於台北、台中、高雄及花蓮四地舉行。

●支薪：目前各公司起薪約每月4.6萬元；如工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第5年，每月支薪最高上看6.5萬元，依各所分發之公司規定辦理。如有調整，依調整後薪給標準辦理。

●本次甄試共計招考22個類別，類別名稱及錄取名額詳列如下，另本甄試於初(筆)試放榜前，如有臨時出缺，得增列錄取名額：

企管74人、人資13人、財會24人、國貿3人、資訊32人、統計資訊6人、資通安全35人、政風15人、法務7人、地政5人、土木50人、建築7人、機械72人、電機145人、儀電30人、環工15人、職業安全衛生6人、畜牧獸醫4人、農業3人、化學12人、化工製程27人、地球物理4人，合計：589人。

有興趣的民眾可上相關網站查詢：

甄試網站(https://service.taipower.com.tw/Exam/)

經濟部(https://www.moea.gov.tw/)

台糖公司(https://www.taisugar.com.tw/)

台電公司(https://www.taipower.com.tw/)

台灣中油公司(https://www.cpc.com.tw/)

台水公司(https://www.water.gov.tw/)