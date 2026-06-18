SK海力士AI記憶體再突破　HBM4E送樣、股價今年飆逾3倍

▲SK Hynix。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）11日宣布，已向主要客戶交付新一代高頻寬記憶體（HBM）產品HBM4E DRAM樣品，正式進入客戶驗證階段，並將與合作夥伴加速推進量產。隨著AI伺服器及高效能運算（HPC）需求持續攀升，市場也看好SK海力士可望進一步鞏固在HBM市場的領先優勢。

SK海力士表示，HBM4E為HBM4後續升級產品，主要瞄準下一代AI加速器與高效能運算平台，具備更高頻寬、更佳能源效率及更大容量等特性。此次完成樣品交付，代表產品已邁入客戶驗證及量產準備階段，未來將持續與客戶合作，加快量產時程。

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在AI浪潮推動下，高頻寬記憶體已成為全球半導體供應鏈最重要的關鍵零組件之一。市場普遍認為，隨著輝達（NVIDIA）、雲端服務供應商及資料中心持續擴大AI基礎建設投資，HBM需求短期內仍將維持強勁，供應吃緊情況尚未明顯改善，也帶動記憶體廠商議價能力提升。

法人指出，SK海力士近年積極布局HBM3E及HBM4產品，已成為AI記憶體市場主要受惠者之一。此次HBM4E完成送樣，有助於強化其在先進HBM市場的競爭優勢，並持續領先三星電子及美光等競爭對手。

受利多消息激勵，SK海力士股價延續近期強勢表現，在連續5個交易日累計大漲24.2%後，11日盤中一度再漲5.6%，來到264.2萬韓元，改寫歷史新高，今年以來累計漲幅已超過3倍。

不過，市場也認為，隨著股價持續創高，AI成長題材已部分反映在股價表現，後續仍須觀察HBM4E量產進度、良率、客戶導入速度及市場供需變化，是否能持續支撐高階記憶體的成長動能。