王雪紅：HTC成功轉型AI、XR內容平台　Q3推AI新應用

▲宏達電今日舉行股東會。（圖／宏達電提供）

記者高兆麟／台北報導

宏達電（HTC，2498）今（18）日舉行股東常會，董事長王雪紅表示，AI已成為全球最重要的產業趨勢，且發展速度遠超市場預期，HTC過去一年已成功轉型為AI、XR內容平台，未來將持續布局AI穿戴裝置、內容平台及沉浸式科技，今年第三季將推出AI應用內容，並加速拓展歐美市場。

王雪紅表示，AI已從雲端算力、大型語言模型，快速延伸至終端裝置、企業營運及各垂直產業應用，不僅是一項技術革新，更將成為帶動下一波產業發展與生活型態改變的重要力量。

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她指出，HTC已完成AI、XR內容平台轉型，透過軟硬體整合及內容平台建置，將客戶拓展至企業、醫療、教育、藝術、文化展演及產業應用等多元領域。

在內容平台方面，王雪紅表示，截至今年5月底，VIVERSE月活躍用戶已突破150萬人，全新VIVERSE Studio透過AI工具簡化創作流程，並透過合作夥伴計畫建立創作者收益機制，目前平台已累積超過3.2萬項內容，吸引至少1.4萬名創作者加入，成功建立創作者經濟生態圈，預計第三季將推出AI應用內容。

AI裝置布局方面，王雪紅表示，VIVE Eagle是HTC首款AI智慧眼鏡，也是公司將AI帶入日常生活的重要產品，不僅榮獲2026年紅點設計獎，也將於第三季正式進軍歐洲及美國市場，後續再拓展至全球。未來HTC也將推出更多以AI為核心、結合感知互動技術的AI Physical智慧裝置，提供更即時且個人化的使用體驗。

文化內容布局方面，王雪紅指出，VIVE Arts與全球博物館及文化機構合作規模較前年增加逾一倍，除與法國凡爾賽宮、巴黎歌劇院合作推出VR作品外，也在日本及中國展出《小王子》與《兵馬俑》等VR內容，並邀請國際鋼琴家王羽佳參與大型VR作品，獲得威尼斯影展肯定。

此外，她表示，HTC旗下其他事業今年也有顯著進展，包括G REIGNS已通過歐洲嚴格測試標準，成為德國國防工業合格供應商，並與北美國防產業夥伴合作開發5G專網解決方案；DeepQ及VIVE Originals今年也將有重要成果，帶動公司營運及獲利逐步改善。

展望未來，王雪紅表示，HTC將持續深耕AI、XR及空間運算等領域，開發更多優質產品與服務，把握AI與沉浸式科技帶來的新商機，持續提升競爭力，並為股東創造更高價值。