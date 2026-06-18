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第一金資產規模首破5兆元　總座重申整併3原則

▲▼第一金股東會。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲第一金今開股東會。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

第一金（2892）於今（18）日召開股東會，去（2025）獲利持續創高，資產規模更首度突破5兆元大關，寫下歷史新頁，財政部主導四大公股投信合併，股東提問對於整併態度？總經理方螢基表示，整併有三項原則要落實，包含：必須遵循主管機關法規辦理辦理、合併要符合長期經營策略，提升經營綜效與競爭力，以及要兼顧客戶、員工權益。

泛公股投信分別為第一金、兆豐金（2886）、合庫金（5880），以及華南金（2880）等四家，日前財政部評估報告出爐，但是有媒體聯想，由民營轉為泛公股國票金（2889）可能下個階段整併對象，並點名第一金是潛在接手者。

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股東們關心第一金整併動作，方螢基指出，第一金為上市公司，整併的訊息有嚴格的規範，相關進度要等董事會通過才會對外公告，對市場傳言不做評論；不過，任何整併三項原則，包含：必須符合主管機關的法規辦理，合併要符合長期經營策略、提升經營綜效與競爭力，以及兼顧客戶、員工權益。

回顧去年經營成果，第一金稅後淨利達269.33億元，年增6.21％，每股稅後盈餘（EPS）為1.87元；其中，第一銀稅後淨利為256.63億元，年增7.8%，銀行以外子公司也穩健成長，稅後淨利合計達24.21億元，年增4.53%，獲利占比8.57%。

面對全球經濟的起伏變局，董事長邱月琴指出，受惠AI與高效能運算等新興科技應用需求帶動出口大幅成長，加上薪資提升與民眾財富快速累積，挹注民間消費動能，經濟成長優於預期，第一金融集團將以金融科技轉型作為創新動力，聚焦各事業核心業務，深耕產品、通路、客群的跨售滲透，打造集團新獲利引擎；此外，將以永續為核心經營理念，力行減碳淨零政策，落實公平待客與防堵金融詐騙，建立長期發展的韌性。
 

關鍵字： 標籤:**第一金公股投信金融科技永續經營減碳政策

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