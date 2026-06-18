股東批彰銀欠缺購併野心　董座回應：要娶人家、也要有意願

▲彰銀董事長胡光華主持股東會。（圖／彰銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

泛公股投信四合一話題炒得火熱，而公股金融機構整併，成為今（18）日公股金控、行庫股東會股東詢問焦點，彰銀（2801）小股東直言公司該銀行應積極展開併購，吃下國票金（2889），但董事長胡光華回應：「你要娶人家，也要人家有意願」，任何併購機會都會評估，綜效、股東權益都要考量進去。

近期金控股價頻創高，彰銀股東對於23元股價表現並不滿意，而且營業報告書看起來「就是一家沒有野心的公司」，如今，國票金已由泛公股主導拿下董事長，國票金、彰銀兩家都是官股，彰銀總資產還比國票金還高，請董事長展現野心，把國票金吃下來。

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而胡光華表示，不排除任何併購的機會，但是「你要娶人家，也要人家有意願」，而且綜合評估綜效、股東權益。

彰銀去（2025）年稅後獲利177.75億元、年成長近二成，創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.51元，創下近年新高，股東權益報酬率（ROE）亦達8.43%今年前5月稅後淨利91.1億元，年增率高達26.69%，獲利動能持續。

胡光華重申五大核心發展策略，首先、客群精準經營：打造以客戶為中心的金融服務模式，全面提升客戶價值與黏著度；其次、推動數位轉型，以AI應用提升服務效益及客戶體驗；第三、強化核心存放款業務，並加速擴張財管與海外佈局，建構多元獲利來源；第四、落實風險管理與法令遵循，維持優異的資產品質；最後、深化永續金融，創造企業客戶及社會共同價值，持續創新穩健經營。

