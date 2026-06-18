港務公司啟動「創新提案競賽」　翻新組織DNA、領航企業永續新局

▲港務公司辦理「115年度業務精進提案工作坊」，王錦榮總經理(前排左四)與資策會輔導團隊及全體參與同仁大合照。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

面對全球航運產業數位轉型、淨零減碳及經營環境快速變遷的大港進化賽局，港務公司積極推動智慧與永續雙軸轉型，引領港灣新生，於今年啟動「創新提案競賽」，並於日前辦理「創新思維工作坊」，希望從員工的思維到業務的推動都進行全面翻新，用創新把挑戰變局轉化為臺灣港群的國際競爭力。

港務公司王錦榮總經理在工作坊現場，親自與各提案團隊分享企業經營的實務觀點。王錦榮指出，時代在變，港口的業務跟想法如果一成不變，就會逐漸失去競爭力，因此鼓勵同仁藉由這次競賽活動激發出創新的思維。

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▲港務公司王錦榮總經理於「創新思維工作坊」現場勉勵員工。（圖／港務公司提供）

他也肯定這次團隊成員組成橫跨不同年齡層與職務背景，讓資深同仁的「老經驗」與年輕世代的「新點子」深度融合，期待未來創新成為港務公司組織發展的DNA。同時，也勉勵現場同仁：「很多翻轉傳統的契機，往往源自看似微小的創意。只要人的想法變了、業務的作法變了，這些集體智慧就會轉化成為推動組織進步的重要動能。」

港務公司表示，本次競賽獲得員工熱烈迴響，總計募集了近百件創新提案，展現出同仁驚人的創新能量。提案內容涵蓋AI應用、營運流程優化、永續經營及員工發展等多元面向。各團隊除了參與工作坊接受系統化的專家輔導、將創新構想逐步孵化為具體可行的精進方案外，後續也將透過成果發表競賽，提出真正能落地應用的業務升級方案。

港務公司補充，各研究團隊將於今年12月提交最終研究成果，並辦理決選發表會。港務公司近年大力投入人才培育與跨領域交流，期望透過這項競賽，讓「創新」內化為組織的日常DNA，打造兼具活力、溫度與持續成長的組織文化。未來將持續全面翻新思維與實務作法，以海為路，領航永續新局，引領台灣港群在全球海運市場中持續破浪前行。